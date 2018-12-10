شركة ساب تعلن بدء التقديم في برنامج الخريجين الجدد في الرياض

أعلنت شركة ساب عن بدء التقديم في برنامج الخريجين الجدد (SAP Young Professional Program – Riyadh 2019) لحملة البكالوريوس فأعلى في التخصصات (الإدارية، والتقنية، والهندسية) على النحو التالي:

واشترطت الشركة على المتقدمين في البرنامج:

– أن يكون المتقدم للبرنامج يملك الحق القانوني للعمل في المملكة العربية السعودية.

– أن يكون غير موظف حالياً في وظيفة بدوام كامل.

– أن يكون خريج مرحلة البكالوريوس فأعلى في أحد تخصصات (الإدارة، التقنية، الهندسة).

– أن لا يكون قد مضى على تاريخ التخرج أكثر من ثلاث سنوات، مع سجل أكاديمي متميز.

– أن يكون من سكان مدينة الرياض أو المناطق القريبة منها، أو قادر على تأمين السكن في الرياض (مقر التدريب).

– أن يكون لديه الرغبة في التعيين على الوظائف المتعلقة ببرنامج الساب.

– إجادة اللغة العربية والإنجليزية تحدثاً وكتابة.

ويبدأ البرنامج في منتصف شهر فبراير القادم (2019م) بدوام كامل من الأحد إلى الخميس (من 9 صباحاً حتى 6 مساءاً) لمدة ثلاثة شهور.

وساب (SAP) أكبر شركة برمجيات أوروبية ورابع أكبر شركة برمجيات في العالم بعد مايكروسوفت وآي بي إم وأوراكل، يقع مقرها الرئيسي في فالدورف بألمانيا، ويبلغ عدد موظفيها أكثر من (50,000) موظف في (120) دولة، كما تحقق الشركة إيرادات سنوية تتجاوز (10) مليار يورو.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال التسجيل وتعبئة الطلب على الرابط التالي مع رفع السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية.