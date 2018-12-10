هطول أمطار رعدية بمعظم مناطق المملكة

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المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقساً باردًا على شمال ووسط المملكة، وتكوّنًا للسحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، الطائف، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية، حفر الباطن، القيصومة، الرياض.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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