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أوقاف الراجحي تحتفي بـ«160» شاباً وفتاة في حفل الزواج الجماعي

أوقاف الراجحي تحتفي بـ«160» شاباً وفتاة في حفل الزواج الجماعي
http://almnatiq.net/?p=666656
المناطق_الرياض

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية حفل الزواج الجماعي لـ (160) شاباً وفتاة في مدينة عرعر، والذي قامت بدعمه بشكل كامل إدارة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي بالتعاون مع جمعية التنمية الأسرية (ألفة) بمنطقة الحدود الشمالية.

صرّح بذلك الأستاذ عبد السلام بن صالح الراجحي الأمين العام لإدارة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي، موضحاً أن تنفيذ إدارة الأوقاف رغبة في تحقيق الاهداف الشرعية والاجتماعية وامتثالاً لقول الله تعالى: )ومِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أزواجاً لِتَسْكُنوا إليْها وجَعَلَ بينَكُمْ مَوَدَّةً ورحمةً، إنَّ في ذلكَ لآياتٍ لقَوْمٍ يَتَفَكَرُون(, كما أن هذا البرنامج يسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية للإنسان ويحقق نواة الأسر الصالحة التي هي سبب لحفظ واستقرار المجتمع.

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