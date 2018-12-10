هذه المنطقة الأعلى تسجيلًا لأحكام الخلع بالمملكة.. و8 مناطق لم تسجل أي حالات!

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سجل فرع وزارة العدل في منطقة مكة المكرمة ارتفاعا ملحوظا بصكوك الخلع خلال العامين 1438-1439، على الرغم من قلة عدد قضايا الخلع داخل أروقة محاكم الأحوال الشخصية.

وبلغ عدد تلك الصكوك 51 صكا، وذلك باعتبار أنها أكثر أنواع المستندات طلبا للتصديق بعد اعتراض الأزواج عليها، ورفعها للاستئناف ومن ثم تم تصديقها.

فيما لم يتعرض أزواج 8 مناطق لحالات خلع، ولم يتم تسجيل أي طلب لهذه الصكوك من أجل تصديقها وتمثلت تلك المناطق في عسير،وتبوك، وحائل، والحدود الشمالية، وجازان، ونجران، والباحة، والجوف.