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أمير الكويت يشيد بحكمة خادم الحرمين الشريفين في إدارة أعمال القمة الخليجية

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أمير الكويت يشيد بحكمة خادم الحرمين الشريفين في إدارة أعمال القمة الخليجية

أمير الكويت يشيد بحكمة خادم الحرمين الشريفين في إدارة أعمال القمة الخليجية
http://almnatiq.net/?p=666674
المناطق_الرياض

بعث  أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد، ببرقية شكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  أعرب فيها عن خالص الشكر والتقدير على الحفاوة البالغة وكرم الضيافة اللتين حظي بهما والوفد المرافق خلال مشاركته  في اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى ل‍مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي عقدت في العاصمة الرياض.

كما أعرب  عن بالغ سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء الأخوي المبارك والذي جمعه  بقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مثمنا ما قامت به المملكة  من إعداد رفيع وتنظيم فائق لهذا اللقاء مشيدا بما تميزت به إدارة خادم الحرمين الشريفين لأعمال هذه الدورة من حكمة وبعد نظر كان لها الأثر الكبير فيما حققته من نجاح وما توصلت إليه من قرارات بناءة ستعزز ب مسيرة العمل الخليجي المشترك والارتقاء به لتحقيق المزيد من الازدهار والتقدم والرخاء لدولنا وشعوبنا.

وأعرب عن سروره للمشاركة في افتتاح حي الطريف والذي حظي برعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين سائلا  المولى  أن يديم على  خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة وشعبها المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

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