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هذا ما قاله حمد المنيف عن لقب “حبيب العاطلين” الذي منحه له محبوه!

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هذا ما قاله حمد المنيف عن لقب “حبيب العاطلين” الذي منحه له محبوه!

هذا ما قاله حمد المنيف عن لقب “حبيب العاطلين” الذي منحه له محبوه!
http://almnatiq.net/?p=666692
المناطق_متابعات

أعرب حمد المنيف المتحدث الرسمي السابق باسم وزارة الخدمة المدنية عن سعادته باللقب الذي منحه له محبوه وهو “حبيب العاطلين” واعتبره “وسام على صدره”.
وقال “المنيف” عبر تغريدة في موقع التدوينات القصيرة تويتر أمس الأحد “أنا اشهد .. و إطلاق اسم #حبيب_العاطلين وسام شرف أعتز به كثيرا .. وعسى أن أكون عند حسن ثقتكم بي جميعاً”.

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