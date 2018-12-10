هذا ما قاله حمد المنيف عن لقب “حبيب العاطلين” الذي منحه له محبوه!

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أعرب حمد المنيف المتحدث الرسمي السابق باسم وزارة الخدمة المدنية عن سعادته باللقب الذي منحه له محبوه وهو “حبيب العاطلين” واعتبره “وسام على صدره”.

وقال “المنيف” عبر تغريدة في موقع التدوينات القصيرة تويتر أمس الأحد “أنا اشهد .. و إطلاق اسم #حبيب_العاطلين وسام شرف أعتز به كثيرا .. وعسى أن أكون عند حسن ثقتكم بي جميعاً”.