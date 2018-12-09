احدث الأخبار

رئيس بلدية محافظة الدلم : ذكرى البيعة مناسبة غالية وعزيزة علينا جميعاً البريد الوارد x
منطقة الرياض
 هذا ما قاله حمد المنيف عن لقب “حبيب العاطلين” الذي منحه له محبوه!
أبرز المواد
 تفاصيل الوظائف في أمانة المنطقة الشرقية
أبرز المواد
 “التعليم” ترفض نقل معلمة من “تثليث” لـ”بيشة” وزوجها يروي التفاصيل!
أبرز المواد
 أنباء عن إصابة 6 مستوطنين بإطلاق نار في شرق رام الله
أبرز المواد
 أمير الكويت يشيد بحكمة خادم الحرمين الشريفين في إدارة أعمال القمة الخليجية
أبرز المواد
 حساب المواطن : بدء إيداع الدعم المخصص للدورة الـ “13”
أبرز المواد
 خالد بن سلمان: المملكة ترحب بأي فرصة للسلام ونقل المصابين الحوثيين خير دليل
أبرز المواد
 منقذ فتاة “الأربعين” يروي تفاصيل مثيرة عن الحادثة!
أبرز المواد
 هذه أول جامعة في الشرق الاوسط تستحدث تخصص علم النفس السيبراني
أبرز المواد
 هذه المنطقة الأعلى تسجيلًا لأحكام الخلع بالمملكة.. و8 مناطق لم تسجل أي حالات!
أبرز المواد
 أوقاف الراجحي تحتفي بـ«160» شاباً وفتاة في حفل الزواج الجماعي
أبرز المواد
رئيس بلدية محافظة الدلم : ذكرى البيعة مناسبة غالية وعزيزة علينا جميعاً البريد الوارد x

رئيس بلدية محافظة الدلم : ذكرى البيعة مناسبة غالية وعزيزة علينا جميعاً البريد الوارد x

منطقة الرياض
هذا ما قاله حمد المنيف عن لقب “حبيب العاطلين” الذي منحه له محبوه!

هذا ما قاله حمد المنيف عن لقب “حبيب العاطلين” الذي منحه له محبوه!

أبرز المواد
تفاصيل الوظائف في أمانة المنطقة الشرقية

تفاصيل الوظائف في أمانة المنطقة الشرقية

أبرز المواد
“التعليم” ترفض نقل معلمة من “تثليث” لـ”بيشة” وزوجها يروي التفاصيل!

“التعليم” ترفض نقل معلمة من “تثليث” لـ”بيشة” وزوجها يروي التفاصيل!

أبرز المواد

رئيس بلدية محافظة الدلم : ذكرى البيعة مناسبة غالية وعزيزة علينا جميعاً البريد الوارد x

رئيس بلدية محافظة الدلم : ذكرى البيعة مناسبة غالية وعزيزة علينا جميعاً البريد الوارد x
http://almnatiq.net/?p=666693
المناطق_|أشرف العصيمي
رفع رئيس بلدية محافظة الدلم المهندس سليمان بن عبدالله العايد التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة الذكرى الرابعة للبيعة المباركة لتوليه مقاليد قيادة وطننا الغالي  .
وأوضح العايد أن هذا اليوم الخالد مناسبة عزيزة على نفس كل مواطن في هذه البلاد الطاهرة وهي ذكرى مرور أربع سنوات على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ مقاليد الحكم في المملكة حيث شهدت المملكة العربية السعودية منذ توليه رعاة الله إنجازات قياسية في عمر الزمن تميزت بالشمولية والتكامل لتشكل ملحمة عظيمة لبناء وطن وقيادة أمة خطط لها وقادها بمهارة واقتدار.
واتسم عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظة الله ـ بسمات حضارية ومدنية رائدة جسدت ما اتصف به ـ رعاه الله ـ من صفات متميزة ابرزها تمسكة بكتاب الله وسنة رسوله وتفانية في خدمة وطنه ومواطنية وأمته الاسلامية والمجتمع الانساني بأجمعة في كل شأن داخل الوطن وخارجه اضافه الى حرصه الدائم على سن الانظمة وتعزيز دولة المؤسسات المعلوماتية في شتى المجالات و دعمتها أوامر ملكيه تتضمن حلولاً تنمويه فعالة لمواجهة هذا التوسع في تنظيم يصل بمشيئة الله إلى أفضل اداء ورفاهية للمواطن ، وحققت المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين منجزات ضخمة وتحولات كبرى في مختلف مجالات الحياة .
أخيراً نسأل الله العلي القدير أن يحفظ لنا قائد مسيرة الخير والنماء والتطوير والبناء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأن يحفظ سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأن يحفظ وطننا الغالي من كل سوء ومكروه وأن يديم علينا الأمن والاستقرار والرخاء .

روابط ذات صلة

‏د.العنزي : ” سعود الطبية ” حظيت بعناية سلمان الحزم على مدار نصف قرن

‏د.العنزي : ” سعود الطبية ” حظيت بعناية سلمان الحزم على مدار نصف قرن
مدير جامعة الأمير سطام :خادم الحرمين ينظر إلى الحاضر والمستقبل بعين البصير المدرِك

مدير جامعة الأمير سطام :خادم الحرمين ينظر إلى الحاضر والمستقبل بعين البصير المدرِك
د.اليماني : التجمع الصحي الثاني سيحقق تطلعات القيادة الرشيدة

د.اليماني : التجمع الصحي الثاني سيحقق تطلعات القيادة الرشيدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*