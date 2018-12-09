رئيس بلدية محافظة الدلم : ذكرى البيعة مناسبة غالية وعزيزة علينا جميعاً البريد الوارد x

المناطق_|أشرف العصيمي

رفع رئيس بلدية محافظة الدلم المهندس سليمان بن عبدالله العايد التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة الذكرى الرابعة للبيعة المباركة لتوليه مقاليد قيادة وطننا الغالي .

وأوضح العايد أن هذا اليوم الخالد مناسبة عزيزة على نفس كل مواطن في هذه البلاد الطاهرة وهي ذكرى مرور أربع سنوات على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ مقاليد الحكم في المملكة حيث شهدت المملكة العربية السعودية منذ توليه رعاة الله إنجازات قياسية في عمر الزمن تميزت بالشمولية والتكامل لتشكل ملحمة عظيمة لبناء وطن وقيادة أمة خطط لها وقادها بمهارة واقتدار.

واتسم عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظة الله ـ بسمات حضارية ومدنية رائدة جسدت ما اتصف به ـ رعاه الله ـ من صفات متميزة ابرزها تمسكة بكتاب الله وسنة رسوله وتفانية في خدمة وطنه ومواطنية وأمته الاسلامية والمجتمع الانساني بأجمعة في كل شأن داخل الوطن وخارجه اضافه الى حرصه الدائم على سن الانظمة وتعزيز دولة المؤسسات المعلوماتية في شتى المجالات و دعمتها أوامر ملكيه تتضمن حلولاً تنمويه فعالة لمواجهة هذا التوسع في تنظيم يصل بمشيئة الله إلى أفضل اداء ورفاهية للمواطن ، وحققت المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين منجزات ضخمة وتحولات كبرى في مختلف مجالات الحياة .

أخيراً نسأل الله العلي القدير أن يحفظ لنا قائد مسيرة الخير والنماء والتطوير والبناء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأن يحفظ سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأن يحفظ وطننا الغالي من كل سوء ومكروه وأن يديم علينا الأمن والاستقرار والرخاء .