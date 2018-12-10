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الأمير أحمد بن فهد بن سلمان : نقلة حضارية لبلادنا في عهد سلمان الخير

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الأمير أحمد بن فهد بن سلمان : نقلة حضارية لبلادنا في عهد سلمان الخير

الأمير أحمد بن فهد بن سلمان : نقلة حضارية لبلادنا في عهد سلمان الخير
http://almnatiq.net/?p=666701
المناطق_الدمام

قال صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، إن ذكرى البيعة المباركة لسيدي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز  آل سعود – حفظه الله – هي مناسبة غالية على كل مواطن.

وأضاف سموه في كلمة له بمناسبة حلول ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- : إننا نبارك لقيادتنا الرشيدة ولجميع مواطني هذا البلد المعطاء جملة الإنجازات التي تحققت داخليًا كانت أو خارجيًا، فمنذ تولي المليك الحكم والبلاد تشهد حالة استنهاض على كافة المستويات.

مشيرًا سموه إلى التطور الكبير الذي حصل في عهده الزاهر من نقلة حضارية وخاصة المتعلقة بالوضع الاقتصادي الآخذ في النمو على أُسس وقواعد التنويع والاستغلال الأمثل لكافة الموارد التي تملكها البلاد، منوهًا سموه إلى أن دعمه السخي واهتمامه الكبير بكافة التفاصيل جعل من المملكة نقطة ارتكاز إقليمي ودولي.

وبين سموه أن سيدي خادم الحرمين الشريفين لم يألو جهدًا منذ توليه الحكم يسانده سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيزولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يحفظهما الله نحو رفعة هذا الوطن المعطاء والمُضي قُدمًا بمسيرته إلى التقدم والازدهار والارتقاء بالمملكة إلى الآفاق والعلو بمنزلتها بين الأمم، فكان انطلاق رؤية 2030م، التي أعادت صياغة مختلف القطاعات ومنحت الفرصة للجميع من أبناء هذا الوطن على المشاركة في مسيرة البناء والتنمية وصولاً إلى وطن طموح واقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي.

 

وتابع سموه: ها نحن نشهد ولله الحمد مستقبل تحمل مؤشرات حاضره الأمل والتفاؤل مع استقرار وأمن وأمان في ظل ما حولها من أمواج إقليمية ودولية عاتية، فهنيئًا لنا بمليكنا وولي عهده الأمين، سائلاً الله لهم بالتوفيق والسداد في استكمال المسيرة وتحقيق التطلعات بأن تكون المملكة كما يرددها دائما سيدي خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ــ ” نموذجًا على كافة الأصعدة”

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