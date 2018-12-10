بعد 26 يوما فتاة تكشف لغز مفقودي حفرالباطن

المناطق_عبدالله السعيدي

بعد 26 يوما من اختفاء مفقودي حفر الباطن وعجز جميع الجهات المشاركة بعمليات البحث عن فك لغز الاحتفاء عثرت فتاة كانت تتنزه برفقه عائلتها بوادي الباطن شمال شرق مدينة حفر الباطن على بطاقة هوية أحد المفقودين بحفرالباطن عبد انحسار المياه عن جزء من بحيرة تجمعت من سيول الأمطار وقام والدها على الفور بالاتصال بالشرطة لتسليم هوية المفقود.

وأوضح المواطن حمود محسن الشمري للمناطق بأنه أثناء قيامه بنزهة برية مع عائلته بالقرب من أحد مناطق تجمعات مياه الأمطار في شعيب الباطن والتي كان يبحث فيها الدفاع المدني عن المفقودين وأثناء لعب فتياته عثرت إحداهن على هوية أحد المفقودين مدفونة في الأرض نتيجة جريان السيول.

وأضاف المواطن الشمري بأنه بعد العثور على بطاقة المفقود بادرت بالاتصال بالشرطة وحضر ضابط الميدان في الموقع واستلم بطاقة المفقود.

والجدير بالذكر أن أجهزة الأمن بدأت في عمليات البحث عن أربعة مفقودين بوادي الباطن منذ اليوم الأول وقام الدفاع المدني والشرطة وجهات أهلية بعمليات بحث موسع حول موقع اخر ظهور له على شبكة الهواتف الخلوية الا أن كمية المياه التي هطلت على حفر الباطن كبيرة جدا