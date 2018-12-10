احدث الأخبار

خدمة «غوغل ترجمة» تقلل تحيزها للرجال
أبرز المواد
 “العمري” يكشف عن العديد من التطورات الإيجابية التي تشهدها السوق العقارية!
أبرز المواد
 4 سنوات من النماء والازدهار والحزم
أبرز المواد
 سحب قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين الثلاثاء
أبرز المواد
 مصادر تكشف تفاصيل ابتلاع مستنقع “صفينة” أمًا وأبناءها الـ 3!
أبرز المواد
 أمطار غزيرة وزخات برد وسيول.. “الأرصاد” تصدر تنبيهات لهذه المناطق بالمملكة اليوم!
أبرز المواد
 ترامب يدعم ميزانية الدفاع الأمريكية بـ750 مليار دولار
أبرز المواد
 الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس بوركينا فاسو
أبرز المواد
 تفاصيل الوظائف النسائية في جوازات المطارات والمنافذ البرية
أبرز المواد
 بعد 26 يوما فتاة تكشف لغز مفقودي حفرالباطن
أبرز المواد
 الأمير أحمد بن فهد بن سلمان : نقلة حضارية لبلادنا في عهد سلمان الخير
أبرز المواد
 رئيس بلدية محافظة الدلم : ذكرى البيعة مناسبة غالية وعزيزة علينا جميعاً
منطقة الرياض
خدمة «غوغل ترجمة» تقلل تحيزها للرجال

خدمة «غوغل ترجمة» تقلل تحيزها للرجال

أبرز المواد
“العمري” يكشف عن العديد من التطورات الإيجابية التي تشهدها السوق العقارية!

“العمري” يكشف عن العديد من التطورات الإيجابية التي تشهدها السوق العقارية!

أبرز المواد
4 سنوات من النماء والازدهار والحزم

4 سنوات من النماء والازدهار والحزم

أبرز المواد
سحب قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين الثلاثاء

سحب قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين الثلاثاء

أبرز المواد

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس بوركينا فاسو

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس بوركينا فاسو
http://almnatiq.net/?p=666705
المناطق_الرياض

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس روش مارك كابوري رئيس بوركينا فاسو بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب بوركينا فاسو الصديق اطراد التقدم والازدهار.

من جهة اخرى بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس روش مارك كابوري رئيس بوركينا فاسو بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده .

وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب بوركينا فاسو الصديق المزيد من التقدم والازدهار .

روابط ذات صلة

خدمة «غوغل ترجمة» تقلل تحيزها للرجال

خدمة «غوغل ترجمة» تقلل تحيزها للرجال
“العمري” يكشف عن العديد من التطورات الإيجابية التي تشهدها السوق العقارية!

“العمري” يكشف عن العديد من التطورات الإيجابية التي تشهدها السوق العقارية!
4 سنوات من النماء والازدهار والحزم

4 سنوات من النماء والازدهار والحزم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*