تفاصيل الوظائف النسائية في جوازات المطارات والمنافذ البرية

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أعلنت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية / الإدارة العامة للقبول المركزي عن فتح باب القبول والتسجيل بالجوازات للعنصر النسائي برتبة (جندي) للتعيين عليها في جوازات المطارات والمنافذ البرية.

وسوف يتم استقبال طلبات القبول حتى يوم الخميس 6 / 4 / 1440 هـ الساعة 10 صباحاً.

ومن ضمن شروط الالتحاق : أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ وتستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

أن تكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولم يسبق لها التعيين على وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية ولا تكون مطرودة من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة وأن لا يقل عمر المتقدمة عن 25عاماً ولا يزيد عن 35عاماً حسب الهوية الوطنية وقت تقديم الطلب.

أن تجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية وإختبار اللغة وكافة مراحل القبول وأن لا يقل طول المتقدمة عن (155) سم وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

أن لا تكون متزوجة من غير سعودي ولا يقل المؤهل العلمي عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ويفضل من لديها دوارات في اللغات الأجنبية والحاسب الآلي لا تقل عن تسعة أشهر وتكون من جهة معتمدة وفي حال كون الشهادة صادرة من معهد خاص يجب تصديقها من جهة حكومية.

مع ضرورة اجتياز اختبارات القبول التي تحددها الجوازات وعلى المتقدمة تعبئة الحقول بمنتهى الدقة ولن ينظر في طلب غير مستوفي الشروط مع العلم أن عملية التسجيل لا تعني قبول الطلب بصفة نهائية.