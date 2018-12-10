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مصادر تكشف تفاصيل ابتلاع مستنقع “صفينة” أمًا وأبناءها الـ 3!

مصادر تكشف تفاصيل ابتلاع مستنقع “صفينة” أمًا وأبناءها الـ 3!

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مصادر تكشف تفاصيل ابتلاع مستنقع “صفينة” أمًا وأبناءها الـ 3!

مصادر تكشف تفاصيل ابتلاع مستنقع “صفينة” أمًا وأبناءها الـ 3!
http://almnatiq.net/?p=666716
المناطق_المدينة

كشفت مصادر تفاصيل غرق الأم وأطفالها الـ3 أمس الأول (السبت)، في مستنقع مائي بأحد الأودية بالقرب من مركز صفينة، في محافظة المهد.
صراخ أحد أخويها
وقالت المصادر إن الأم “نجاح المطيري” اصطحبت أبناءها الـ6 لزيارة والدتها بوادي المخاضة، وفيما كان 2 من الأبناء يمارسان السباحة في المستنقع المائي القريب من بيت جدتهما، بقيت أختهم الكبرى “بشائر” تلهو مع أخيها الأصغر بالقرب من المستنقع، فسعمت صراخ أحد أخويها يحاول إنقاذ الآخر الذي ابتلعته المياه، فسارعت لإنقاذهما ولكنها فوجئت بمشهدهما يقاومان الغرق، فدفعت نفسها داخل المستنقع محاولة إنقاذ أخويها ولكنها لم تستطع بسبب عمقه البالغ 3 أمتار.
بعمق 3 أمتار
وتابعت المصادر، فاستنجد أخوها الأصغر بوالدتهم التي ركضت باتجاه المستنقع المائي، فلم تستطع إنقاذهم لتغرق وابنتها بشائر و2 من أبنائها (عادل وفهد) بعمق 3 أمتار داخل المستنقع، وكانت جموع غفيرة شيعت جثامين الأم وأبنائها الـ3 بعد صلاة العصر أمس بمحافظة المهد.

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