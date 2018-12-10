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أمير الجوف : ذكرى البيعة ترسم صورة نموذجية لإعلان الولاء للقيادة

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أمير الجوف : ذكرى البيعة ترسم صورة نموذجية لإعلان الولاء للقيادة

أمير الجوف : ذكرى البيعة ترسم صورة نموذجية لإعلان الولاء للقيادة
http://almnatiq.net/?p=666725
المناطق_عبدالعزيز الحموان  

أكد صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف أن ذكرى البيعة التي يجددها أبناء هذا الوطن في كل عام، ترسم أروع صور الولاء لقيادة المملكة العربية السعودية، بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ” حفظهما الله”.

وقال سموه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة، أتشرف بالحديث عن سيدي خادم الحرمين الشريفين، فهو الشخصية التي تُمثل الثُقل السياسي والاقتصادي مع ما نشاهده ويشهد به العالم أجمع من إنجازات تسابق الزمن على الصعيدين الداخلي والخارجي، كيف لا وهو من سار على  راسم سياسة الدولة ومؤسسها وواضع قواعدها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود “رحمه الله ” .

وأضاف سمو أمير منطقة الجوف أن الجميع هنا يعمل إلى ترجمة الولاء للقيادة والانتماء لهذا الوطن المعطاء على أرض الواقع، لتكون ممارسات عملية لترسيخ قيم الانتماء الوطني واستنفار الهمم والطاقات والعمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لتسريع وتيرة التنمية والحفاظ على المكتسبات الوطنية، فهم يواجهون بكل حزم كافة التحديات والتطلع نحو مستقبل واعد بمشيئة الله تعالى .

ولفت سموه إلى أن المملكة شهدت في العهد الزاهر قفزات تنموية هائلة شملت جميع مناطق المملكة، وكان أخرها ما دشنها قائد هذه النهضة قبل اسابيع في عدد من مناطق المملكة وكان منها منطقة الجوف التي حظيت بشرف الزيارة وتدشين مشروعات تنموية عملاقة ستساهم في دفع اقتصاد المملكة .

ودعا سموه الله أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ” حفظهما الله “.

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