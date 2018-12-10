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سحب قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين الثلاثاء

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سحب قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين الثلاثاء

سحب قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين الثلاثاء
http://almnatiq.net/?p=666730
المناطق_الرياض

تستضيف العاصمة السعودية الرياض يوم غد الثلاثاء، قرعة مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي 2019-2018.

وتقام البطولة بمشاركة 64 فريقاً يمثلون أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين، ودوري الدرجة الثانية، بالإضافة إلى المتأهلين من تصفيات دوري الدرجة الثالثة أندية الغوطة والنعيرية والأمجاد والشهيد.

وتبدأ مراسم القرعة في السابعة مساءً في فندق ماريوت الرياض بحضور ممثلي الأندية المشاركة.

وأوضحت لجنة المسابقات أن القرعة تأتي بعد الانتهاء من المرحلة الأولية في تصفيات دوري الدرجة الثالثة، وتأهل من خلالها أربعة فرق إلى دور الـ64 من المسابقة، وعلى إثر ذلك جرى توزيع الفرق إلى أربعة مستويات رئيسية بناءً على نتائج الفرق للموسم الرياضي الماضي، وسيواجه كل فريق من المستوى الأول والثاني والثالث فريقًا من المستوى الرابع.

وأكدت اللجنة أن مباريات دور الـ64 ستلعب على أرض الفريق الذي سيتم سحب اسمه أولًا، مبينة أنه سيتم إقامة قرعة لتحديد ملاعب مباريات الأدوار المتقدمة.

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