خدمة «غوغل ترجمة» تقلل تحيزها للرجال

طورت شركة غوغل خدمة الترجمة عبر الإنترنت للحد مما يبدو أنه تحيز للرجال على حساب النساء، حيث أعلنت ترجمة أي جملة غير محددة جنس الفاعل مرتين، الأولى على أساس أن الفاعل مؤنث والثانية على أساس أنه مذكر، في حين تكتفي الترجمة الافتراضية حالياً باستخدام ضمير المذكر، فقط.

وبحسب موقع “سي نت دوت كوم” المتخصص في التكنولوجيا، فإن الخدمة الجديدة متاحة باللغات الإنجليزية، والفرنسية، والإيطالية، والبرتغالية، والإسبانية، والتركية.

وبحسب موقع “سي نت دوت كوم” فإن هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها شركة غوغل جعل أدواتها وخدماتها أقل تحيزاً من ناحية النوع.

ففي نوفمبر الماضي توقفت تقنية التأليف الذكي سمارت كومبوز، في خدمة البريد الإلكتروني “جي ميل” عن اقتراح ضمائر أثناء كتابة الرسائل لتقليل احتمال اقتراح ضمير خطأ مثل اقتراح ضمير مذكر في حين أن المقصود مؤنث أو العكس.

وكانت هذه الخاصية تقدم ضمير المذكر باعتباره الخيار الافتراضي.

وتعتزم غوغل توسيع نطاق تقليل التحيز للنوع في المزيد اللغات التي تدعمها خدمة “غوغل ترجمة”، وتوفيرها مع تطبيق غوغل ترجمة للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل “آي.أو.إس” أو بنظام التشغيل “أندرويد”.