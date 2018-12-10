احدث الأخبار

خدمة «غوغل ترجمة» تقلل تحيزها للرجال
أبرز المواد
 “العمري” يكشف عن العديد من التطورات الإيجابية التي تشهدها السوق العقارية!
أبرز المواد
 4 سنوات من النماء والازدهار والحزم
أبرز المواد
 سحب قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين الثلاثاء
أبرز المواد
 مصادر تكشف تفاصيل ابتلاع مستنقع “صفينة” أمًا وأبناءها الـ 3!
أبرز المواد
 أمطار غزيرة وزخات برد وسيول.. “الأرصاد” تصدر تنبيهات لهذه المناطق بالمملكة اليوم!
أبرز المواد
 ترامب يدعم ميزانية الدفاع الأمريكية بـ750 مليار دولار
أبرز المواد
 الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس بوركينا فاسو
أبرز المواد
 تفاصيل الوظائف النسائية في جوازات المطارات والمنافذ البرية
أبرز المواد
 بعد 26 يوما فتاة تكشف لغز مفقودي حفرالباطن
أبرز المواد
 الأمير أحمد بن فهد بن سلمان : نقلة حضارية لبلادنا في عهد سلمان الخير
أبرز المواد
 رئيس بلدية محافظة الدلم : ذكرى البيعة مناسبة غالية وعزيزة علينا جميعاً
منطقة الرياض
خدمة «غوغل ترجمة» تقلل تحيزها للرجال

خدمة «غوغل ترجمة» تقلل تحيزها للرجال

أبرز المواد
“العمري” يكشف عن العديد من التطورات الإيجابية التي تشهدها السوق العقارية!

“العمري” يكشف عن العديد من التطورات الإيجابية التي تشهدها السوق العقارية!

أبرز المواد
4 سنوات من النماء والازدهار والحزم

4 سنوات من النماء والازدهار والحزم

أبرز المواد
سحب قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين الثلاثاء

سحب قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين الثلاثاء

أبرز المواد

خدمة «غوغل ترجمة» تقلل تحيزها للرجال

خدمة «غوغل ترجمة» تقلل تحيزها للرجال
http://almnatiq.net/?p=666738

طورت شركة غوغل خدمة الترجمة عبر الإنترنت للحد مما يبدو أنه تحيز للرجال على حساب النساء، حيث أعلنت ترجمة أي جملة غير محددة جنس الفاعل مرتين، الأولى على أساس أن الفاعل مؤنث والثانية على أساس أنه مذكر، في حين تكتفي الترجمة الافتراضية حالياً باستخدام ضمير المذكر، فقط.

وبحسب موقع “سي نت دوت كوم” المتخصص في التكنولوجيا، فإن الخدمة الجديدة متاحة باللغات الإنجليزية، والفرنسية، والإيطالية، والبرتغالية، والإسبانية، والتركية.

وبحسب موقع “سي نت دوت كوم” فإن هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها شركة غوغل جعل أدواتها وخدماتها أقل تحيزاً من ناحية النوع.

ففي نوفمبر الماضي توقفت تقنية التأليف الذكي سمارت كومبوز، في خدمة البريد الإلكتروني “جي ميل” عن اقتراح ضمائر أثناء كتابة الرسائل لتقليل احتمال اقتراح ضمير خطأ مثل اقتراح ضمير مذكر في حين أن المقصود مؤنث أو العكس.

وكانت هذه الخاصية تقدم ضمير المذكر باعتباره الخيار الافتراضي.

وتعتزم غوغل توسيع نطاق تقليل التحيز للنوع في المزيد اللغات التي تدعمها خدمة “غوغل ترجمة”، وتوفيرها مع تطبيق غوغل ترجمة للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل “آي.أو.إس” أو بنظام التشغيل “أندرويد”.

روابط ذات صلة

“العمري” يكشف عن العديد من التطورات الإيجابية التي تشهدها السوق العقارية!

“العمري” يكشف عن العديد من التطورات الإيجابية التي تشهدها السوق العقارية!
4 سنوات من النماء والازدهار والحزم

4 سنوات من النماء والازدهار والحزم
سحب قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين الثلاثاء

سحب قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين الثلاثاء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*