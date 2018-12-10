احدث الأخبار

مسئول قطري يهاجم قادة الدول الخليجية
أبرز المواد
 تعرف على قصة هذه الصور النادرة للملك سلمان قبل 39 عاماً!
أبرز المواد
 تفاصيل القروض الميسرة لمستفيدي “الضمان الاجتماعي” من الجنسين للعمل بشركات النقل!
أبرز المواد
 تعرف على المرأة التي أطلقت حراك «السترات الصفراء» في فرنسا!
أبرز المواد
 أستراليا: تصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم
أبرز المواد
 خدمة «غوغل ترجمة» تقلل تحيزها للرجال
أبرز المواد
 “العمري” يكشف عن العديد من التطورات الإيجابية التي تشهدها السوق العقارية!
أبرز المواد
 4 سنوات من النماء والازدهار والحزم
أبرز المواد
 سحب قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين الثلاثاء
أبرز المواد
 مصادر تكشف تفاصيل ابتلاع مستنقع “صفينة” أمًا وأبناءها الـ 3!
أبرز المواد
 أمطار غزيرة وزخات برد وسيول.. “الأرصاد” تصدر تنبيهات لهذه المناطق بالمملكة اليوم!
أبرز المواد
 ترامب يدعم ميزانية الدفاع الأمريكية بـ750 مليار دولار
أبرز المواد
مسئول قطري يهاجم قادة الدول الخليجية

مسئول قطري يهاجم قادة الدول الخليجية

أبرز المواد
تعرف على قصة هذه الصور النادرة للملك سلمان قبل 39 عاماً!

تعرف على قصة هذه الصور النادرة للملك سلمان قبل 39 عاماً!

أبرز المواد
تفاصيل القروض الميسرة لمستفيدي “الضمان الاجتماعي” من الجنسين للعمل بشركات النقل!

تفاصيل القروض الميسرة لمستفيدي “الضمان الاجتماعي” من الجنسين للعمل بشركات النقل!

أبرز المواد
تعرف على المرأة التي أطلقت حراك «السترات الصفراء» في فرنسا!

تعرف على المرأة التي أطلقت حراك «السترات الصفراء» في فرنسا!

أبرز المواد

مسئول قطري يهاجم قادة الدول الخليجية

مسئول قطري يهاجم قادة الدول الخليجية
http://almnatiq.net/?p=666745
المناطق-الرياض

ردت قطر على البيان الختامي لقمة دول مجلس التعاون الخليجي، وهاجمت اجتماع قادة الدول الخليجية بسبب عدم مناقشة الأزمة القطرية بحسب مزاعمها.
وجاء الهجوم القطري الذي لم يحترم القادة الكبار على لسان مدير المكتب الإعلامي في الخارجية القطرية أحمد الرميحي، الذي تهجم بكلمات بعيدة عن الدبلوماسية على القادة وعلى البيان الختامي لقمة دول مجلس التعاون الخليجي.
وجاء الهجوم القطري ضد قادة الدول الخليجية عبر تغريدة للرميحي قال فيها: “على من تضحكون كفاكم هذا التسطيح والقفز على المشكلات الحقيقية التي يعاني منها هذا المجلس”.
وانتقد عدم مناقشة القادة للأزمة القطرية بقوله: “ما سبب عدم مناقشة القمة للأزمة الخليجية؟ وما هذا البيان الختامي الذي لم يناقش حصار قطر وسبل معالجته”؟ حسب مزاعمه.

روابط ذات صلة

تعرف على قصة هذه الصور النادرة للملك سلمان قبل 39 عاماً!

تعرف على قصة هذه الصور النادرة للملك سلمان قبل 39 عاماً!
تفاصيل القروض الميسرة لمستفيدي “الضمان الاجتماعي” من الجنسين للعمل بشركات النقل!

تفاصيل القروض الميسرة لمستفيدي “الضمان الاجتماعي” من الجنسين للعمل بشركات النقل!
تعرف على المرأة التي أطلقت حراك «السترات الصفراء» في فرنسا!

تعرف على المرأة التي أطلقت حراك «السترات الصفراء» في فرنسا!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*