مسئول قطري يهاجم قادة الدول الخليجية

المناطق-الرياض

ردت قطر على البيان الختامي لقمة دول مجلس التعاون الخليجي، وهاجمت اجتماع قادة الدول الخليجية بسبب عدم مناقشة الأزمة القطرية بحسب مزاعمها.

وجاء الهجوم القطري الذي لم يحترم القادة الكبار على لسان مدير المكتب الإعلامي في الخارجية القطرية أحمد الرميحي، الذي تهجم بكلمات بعيدة عن الدبلوماسية على القادة وعلى البيان الختامي لقمة دول مجلس التعاون الخليجي.

وجاء الهجوم القطري ضد قادة الدول الخليجية عبر تغريدة للرميحي قال فيها: “على من تضحكون كفاكم هذا التسطيح والقفز على المشكلات الحقيقية التي يعاني منها هذا المجلس”.

وانتقد عدم مناقشة القادة للأزمة القطرية بقوله: “ما سبب عدم مناقشة القمة للأزمة الخليجية؟ وما هذا البيان الختامي الذي لم يناقش حصار قطر وسبل معالجته”؟ حسب مزاعمه.