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أمير حائل : ذكرى البيعة لها أثرها على الوطن وأبنائه لما تحقق فيها من النماء وبناء المستقبل

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أمير حائل : ذكرى البيعة لها أثرها على الوطن وأبنائه لما تحقق فيها من النماء وبناء المستقبل

أمير حائل : ذكرى البيعة لها أثرها على الوطن وأبنائه لما تحقق فيها من النماء وبناء المستقبل
http://almnatiq.net/?p=666751
المناطق_حائل

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل, أن الذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لها وقعها الخاص على النفس, كما أن لها أثرها على الوطن وأبنائه لما تحقق فيها من النماء وبناء المستقبل.

وقال سموه في تصريح بهذه المناسبة : “منذ تولي خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – مقاليد الحكم تعزز دور المملكة إقليميًا ودوليًا, فالملك سلمان – أيده الله – يحظى بمكانة مرموقة دولياً ، لتعامله المختلف مع المتغيرات التي طرأت وتطرأ على كافة الأصعدة اقتصادياً وسياسياً، ما جعل بلدنا منارة للعطاء والبناء”.

وتابع الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبدالعزيز :” إن خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – يسعى دائمًا إلى وضع وطنه وشعبه في مقدمة العالم، وهو التوجه الذي أكدته رؤية المملكة 2030م فحرص على رفاهية شعبه، ونهضة بلاده، وقام بالعديد من المبادرات والمشروعات التنموية الضخمة التي تضمن للمواطن السعودي رغد العيش والحياة الكريمة، وسط مجتمع آمن وصحي، يُسهِم شبابه في بنائه، بتنمية متوازنة “.

وأشار سموه إلى الجولات الملكية الكريمة لمناطق المملكة, وتدشين مشروعات الخير, وما أظهرته تلك الزيارات الميمونة من تلاحم كبير بين القيادة والشعب.

ورفع سمو أمير منطقة حائل باسمه وباسم أهالي المنطقة, التهنئة بمناسبة الذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مجدداً سموه البيعة والولاء والإخلاص لخادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – داعياً المولى القدير أن يتم توفيقه وأن تبقى بلادنا عنواناً للأمن والرخاء.

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