رئيس بلدية حوطة بني تميم : ذكرى البيعة ذكرى محبة وولاء

المناطق_أشرف العصيمي

رفع سعادة رئيس بلدية محافظة حوطة بني تميم المهندس فارس بن محمد القحطاني أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة على توليه مقاليد الحكم منوهاً بالإنجازات الضخمة التي تحققت في عهده الزاهر.

وأضاف القحطاني قائلاً : إن ذكرى البيعة ذكرى محبة وولاء منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – الى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود – حفظه الله – فيستشعر المرء بالنعم التي حباها الله لهذا الوطن المعطاء ومنها على سبيل الذكر لا الحصر نعمة الأمن والأمان التي تأتي بفضل الله أولاً ثم بفضل التلاحم والترابط بين الشعب والقيادة الرشيدة وهذا مايجعل ذكرى البيعة مدعاة للفخر والإعتزاز والإنتماء.

وختم القحطاني حديثه مُعرجاً على الإنجازات التي تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين قائلاً :

ماتشهده بلادنا من منجزات ليس بمستغرب فسياسة المملكة العربية السعودية التي تقوم على العدل والشفافية رسخت مكانتها بين الدول العظمى فضلاً عن رؤية المملكة ٢٠٣٠ وبرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ الذي يشرف عليه ملهم الأجيال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والذي يهدف الى رسم مستقبل مشرق لهذا الوطن وتحقيق التنمية المستدامه التي تهدف الى تنويع مصادر الدخل وتنمية الموارد واختتم حديثه سائلاً الله عز وجل أن يحفظ هذه البلاد وقادتها وشعبها من كل مكروه.