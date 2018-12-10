نائب أمير منطقة حائل : الذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – مناسبة غالية على القلوب ومنارة فخر لكل أبناء الوطن

المناطق_حائل

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل, أن الذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مناسبة غالية على القلوب ومنارة فخر لكل أبناء الوطن.

وقال سموه : ” هي أربع سنوات من العطاء والإنجاز تحقق فيها النماء والتغيير نحو الأفضل وبناء المستقبل, فسطر التاريخ فيها حكمة ملك وحزم قائد وبعد نظر حكيم واستثمار في كل الطاقات البشرية والطبيعية وتأسيس لمستقبل أفضل للأجيال عبر رؤية المملكة 2030م “.

وأشار سمو نائب أمير المنطقة إلى دور المملكة الريادي دوليًا وحرصها على دعم السلام ومحاربة الإرهاب, بالإضافة إلى الجولات الملكية لخادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – للعديد من الدول, التي شاهد من خلالها العالم الثقل السياسي والدولي للمملكة, وكذلك الجولات الملكية الكريمة لمناطق المملكة, وتدشين مشروعات الخير والنماء وما أظهرته تلك الزيارات الميمونة من تلاحم كبير بين القيادة والشعب.

ورفع نائب أمير منطقة حائل, التهاني والتبريكات للقيادة الحكيمة – أيدها الله – بمناسبة الذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – ، مجددًا سموه البيعة والولاء والإخلاص لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – ، سائلًا الله أن يديم عليهما لباس الصحة والعافية, وأن ينعم الوطن وأبنائه بالأمن والأمان والنماء.