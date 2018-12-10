أمين نجران يرأس اجتماع وكالة الخدمات ويقف على المسطحات الخضراء بمنتزه الملك فهد وأبا الرشاش وطريق الملك عبدالعزيز

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رأس أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان : اجتماع وكالة الخدمات بصالة الاجتماعات بمبنى الأمانة بحي الفهد بمدينة نجران وذلك لمناقشة زيادة الزراعة في المسطحات الخضراء والإهتمام بالنظافة العامة وحماية المرافق والعاب الأطفال في المنتزهات والحدائق وزيادة زراعة الورود والمسطحات الخضراء .

وبدأت جولته بالوقوف على حديقة الملك سعود بحي الفهد والمسطحات الخضراء بمنتزه أبا الرشاش والميادين والمسطحات الخضراء بطريق الملك عبدالعزيز ومنتزه الملك فهد ، كما شملت الجولة الوقوف على جداريات الرسم المنفذة بمنتزه الملك فهد بأيدى الرسامين التشكيليين .

ووجه أمين منطقة نجران بمضاعفة أعمال النظافة العامة ، والاهتمام بألعاب الاطفال والمسطحات الخضراء ، وزراعة أحواض الأشجار بالزهور والورود ، ومعالجة غرف محابس المياه ، والاهتمام بالتحسين ونظافة الممرات الداخلية للحدائق، ومعالجة زوايا الجزر ، وزراعة الورود والاهتمام بالمداخل ، وتجديد دهان أعمدة الانارة والتنوع في زراعة