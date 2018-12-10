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أمير عسير  يستقبل أسرة الشيخ آل فردان    

أمير عسير  يستقبل أسرة الشيخ آل فردان    
http://almnatiq.net/?p=666769
المناطق_ أبها 

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في مكتبه بالإمارة اليوم أسرة الشيخ عبدالله بن سعد بن فردان شيخ شمل قبائل آل معمر عبيدة قحطان  – يرحمه الله –  

الذي وافته المنية الأسبوع الماضي  بعد معاناه مع المرض .

 

 وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة عسير بأشقاء الفقيد الشيخ علي بن سعد بن فردان ، والأستاذ صالح بن سعد بن فردان محافظ رجال ألمع ، والشيخ سنيطح بن سعد  بن فردان, وابن الفقيد سعد بن

بن عبدالله بن فردان , وعدد من أفراد أسرة آل فردان بمحافظة سراة عبيدة .

 

ودعا سموه الله  تعالى أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

 

وقدمت أسرة آل فردان خلال اللقاء شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة عسير على تقديمه واجب العزاء  لهم في منزلهم بمحافظة سراة عبيدة ، مؤكدين أن هذا ليس بغريبٍ على سموه , داعين الله تعالى  أن يحفظ سموه من كل مكروه .

 

 

 

 

 

 

 

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