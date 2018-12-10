عمل عرعر يلزم شركة بتوفير سكن مناسب للعامل

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http://almnatiq.net/?p=666774
المناطق - عرعر
تفاعل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية مع صورة التغريدة المتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي كشفت معاناة عاملاً وافداً ينام في العراء.
وباشر رئيس قسم التفتيش قاسم العنزي الوقوف على الموقع الساعة الثانيه عشر فجرًا واتضح ان العامل مكلف بحراسة معدات على مواقع صيانة الطرق حيث تم استدعاء وكلاء المنشآت واتخاذ الإجراءات النظامية في حق الشركة بالاضافة الى أخذ التعهدات عليهم بعدم تكرار المخالفة؛ وقد تم تأمين المسكن المناسب.
فيما تم التأكيد على ضرورة تقيد المنشآت بأنظمة واشتراطات الصحة والسلامة المهنية لديها؛ بما يضمن توفير المتطلبات الإنسانيه والمعيشة الملائمة لهم حتى يتمكنوا من أداء مهامهم المطلوبة مشدداً على أنه لا تهاون إطلاقاً مع مايتم اكتشافة من ملاحظات.

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