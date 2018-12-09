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نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد ” الحقوي “

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد ” الحقوي “

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نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد ” الحقوي “

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد ” الحقوي “
http://almnatiq.net/?p=666777
المناطق_فضه عطيف

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، اليوم تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز
أمير منطقة جازان ، لذوى الجندي أول ابراهيم بن زاهر الحقوي أحد منسوبي القوات البرية ، الذي استشهد دفاعًا عن الدين و الوطن في الخطوط الأمامية بالحد الجنوبي بقطاع نجران.
وعبّر سمو نائب أمير المنطقة عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعيًا الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن، فيما عبرت أسرة وذوو الشهيد الحقوي عن شكرهم للقيادة الرشيدة، وأمير المنطقة، ونائبه، على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة للدفاع عن هذا الوطن الغالي.

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