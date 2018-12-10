8 مدارس في زيارة تبادلية للشراكة بتعليم خميس مشيط

وأبانت ” السراح ” ، في كلمة لها حرص الإدارة العامة للتعليم في المنطقة على تجويد العمل في مكاتب التعليم ، وما تحققه الزيارات التبادلية من تحسين وتطوير العملية التعليمية في الميدان ، إضافة إلى تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الناجحة أ والمبادرات المتميزة التي حققتها المدارس ، مشيدة بجهود فريق العمل ، والمشاركات ، وقائدة المدرسة المستضيفة للزيارة ، فيما ذكرت المشرفة والمتابعة للزيارة الأستاذة هيلة فنيس ، أن الفئة المستهدفة بالزيارة هن مشرفات ورائدات الشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع ، وسط مشاركة ثمان مدارس في عرض تجاربها للحاضرات .

تلا ذلك حلقة نقاش تناولت استعراض الصعوبات ووضع المقترحات ، واستعراض التجارب والمبادرات ، واختتمت الزيارة بتكريم المشاركات .