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8 مدارس في زيارة تبادلية للشراكة بتعليم خميس مشيط

8 مدارس في زيارة تبادلية للشراكة بتعليم خميس مشيط

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8 مدارس في زيارة تبادلية للشراكة بتعليم خميس مشيط

8 مدارس في زيارة تبادلية للشراكة بتعليم خميس مشيط
http://almnatiq.net/?p=666781
  المناطق - خميس مشيط
شهدت مديرة مكتب التعليم للبنات بخميس مشيط الأستاذة فريال السراح، ومديرة وحدة الشراكة ( ارتقاء ) بتعليم عسير الدكتورة حنان بامشيع، ، وعدد من رائدات الشراكة بالمنطقة برنامج الزيارة التبادلية الذي شاركت فيه عدد المدارس بالمحافظة، وذلك بمقر الثانوية الخامسة عشرة بخميس مشيط.

 

وأبانت ” السراح ” ، في كلمة لها  حرص الإدارة العامة للتعليم في المنطقة على تجويد العمل في مكاتب التعليم ، وما تحققه الزيارات التبادلية من تحسين وتطوير العملية التعليمية في الميدان ، إضافة إلى تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الناجحة أ والمبادرات المتميزة التي حققتها المدارس ، مشيدة بجهود فريق العمل ، والمشاركات ، وقائدة المدرسة المستضيفة للزيارة ، فيما ذكرت المشرفة والمتابعة للزيارة الأستاذة هيلة فنيس ، أن الفئة المستهدفة بالزيارة هن مشرفات ورائدات الشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع ، وسط مشاركة ثمان مدارس في عرض تجاربها للحاضرات .

 

تلا ذلك حلقة نقاش تناولت استعراض الصعوبات ووضع  المقترحات   ، واستعراض التجارب والمبادرات ، واختتمت الزيارة بتكريم المشاركات .

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