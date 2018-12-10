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1300مدرسة تحتفل بذكري البيعة بتعليم عسير 

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1300مدرسة تحتفل بذكري البيعة بتعليم عسير 

1300مدرسة تحتفل بذكري البيعة بتعليم عسير 
http://almnatiq.net/?p=666783
المناطق_عسير

احتفلت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير والمكاتب التابعة لها وأكثر من 1300 مدرسة للبنين والبنات أمس ( الأحد )  بحلول الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله –  مقاليد الحكم .

وأوضح  مدير عام التعليم في المنطقة الأستاذ جلوي ٱل كركمان، أنه تم تنفيذ منظومة متكاملة من البرامج للاحتفاء بهذه المناسبة شملت  تفعيل الأنشطة الطلابية والاصطفاف وبرامج الإذاعة ، وإتاحة الفرصة لمنسوبي ومنسوبات التعليم من إداريين وإداريات ومعلمين ومعلمات وطلاب وطالبات ، للتعبير عن مشاعرهم بهذه المناسبة ، وبما يسهم في تنمية الولاء والمواطنة ،

والتعريف بما شهدته المملكة العربية السعودية من تطور وإصلاح وتنمية شاملة ، وتعزيز لدورها على كافة المستويات ، وتبنيها لرؤية تواكب تطلعات  العصر .

وأضاف آل كركمان : أنه تم تنفيذ حملة إعلامية مصاحبة تم من خلالها توظيف وسائل وحسابات الإدارة والمكاتب والمدارس للتعريف بالمناسبة وإبراز جهود الميدان .

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