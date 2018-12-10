صحة عسير تستضيف دورة علمية عن أمراض الكلى المزمنة وسبل الوقاية منها

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استضافت صحة عسير ممثلة في اللجنة الفرعية للكلى بمنطقة عسير وقسم الكلى بمستشفى عسير المركزي، دورة علمية بعنوان : ” أمراض الكلى المزمنة وطرق الوقاية منها ” ، وذلك ضمن برامج وأنشطة إدارة الكلى بالإدارة العامة للمراكز المتخصصة والأطباء الزائرين في وزارة الصحة.

وأوضحت ” صحة عسير ” أن الدورة تهدف إلى التعريف بأمراض الكلى المزمنة لدى الأطفال والكبار ، وطرق الوقاية والحد من انتشارها ، وطرق العلاج المتبعة والإحالة إلى العيادات والخدمات المتخصصة في الوقت المناسب ، وتستهدف الدورة تبادل الخبرات وتنمية المعارف بين أطباء مراكز الرعاية الصحية الأولية ، وأطباء الأسرة ، وأطباء الباطنية والكلى ، والتمريض.

وتحدث في الدورة العديد من الاستشاريين من منطقة عسير وخارجها ، بحضور أكثر من ١٥٠ طبيب وممرض من مختلف القطاعات الصحية في منطقة عسير والمناطق المجاورة.

من جانبه أكد رئيس اللجنة الفرعية للكلى بالمنطقة الدكتور عبدالله مزلف القحطاني أن مثل هذه الدورات واللقاءات سوف تسهم في زيادة وعي الممارسين الصحيين في التعامل مع هذه الأمراض.