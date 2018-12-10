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الأمم المتحدة تقترح انسحاب المتمردين الحوثيين من الحديدة ثم تشكيل لجنة مشتركة

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الأمم المتحدة تقترح انسحاب المتمردين الحوثيين من الحديدة ثم تشكيل لجنة مشتركة

الأمم المتحدة تقترح انسحاب المتمردين الحوثيين من الحديدة ثم تشكيل لجنة مشتركة
http://almnatiq.net/?p=666796
المناطق-الرياض

تقدّمت الامم المتحدة باقتراح لوقف الحرب في مدينة الحديدة اليمنية خلال المحادثات الجارية في السويد، ينص على انسحاب المتمردين الحوثيين من المدينة الساحلية في مقابل وقف القوات الحكومية لهجومها، ثم تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة.
وبحسب نص مبادرة أكّدها مصدران في وفد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، فان الامم المتحدة تعرض نشر عدد من مراقبيها في ميناء الحديدة الحيوي وموانئ اخرى في المحافظة التي تحمل الاسم ذاته للمساعدة على تطبيق الاتفاق.

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