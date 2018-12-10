احدث الأخبار

وزير الحرس الوطني يقلد ذوي شهداء الواجب وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة
أبرز المواد
 الأمم المتحدة تقترح انسحاب المتمردين الحوثيين من الحديدة ثم تشكيل لجنة مشتركة
أبرز المواد
 صحة عسير تستضيف دورة علمية عن أمراض الكلى المزمنة وسبل الوقاية منها
منطقة عسير
 8 مدارس في زيارة تبادلية للشراكة بتعليم خميس مشيط
منطقة عسير
 نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد ” الحقوي “
منطقة جازان
 1300مدرسة تحتفل بذكري البيعة بتعليم عسير 
منطقة عسير
 جامعة الملك خالد توقع مذكرة تفاهم مع هيئة تقويم التعليم والتدريب
أبرز المواد
 أمير عسير  يستقبل أسرة الشيخ آل فردان    
أبرز المواد
 عمل عرعر يلزم شركة بتوفير سكن مناسب للعامل
أبرز المواد
 أمير منطقة تبوك يرأس اجتماع لجنة متابعة وتنسيق المشروعات بالمنطقة غداً
أبرز المواد
 صحة نجران تكريم متميزيها تحت شعار (أبطال الصحة) 2018م
أبرز المواد
 أمين نجران يرأس اجتماع وكالة الخدمات ويقف على المسطحات الخضراء بمنتزه الملك فهد وأبا الرشاش وطريق الملك عبدالعزيز
أبرز المواد
وزير الحرس الوطني يقلد ذوي شهداء الواجب وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة

وزير الحرس الوطني يقلد ذوي شهداء الواجب وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة

أبرز المواد
الأمم المتحدة تقترح انسحاب المتمردين الحوثيين من الحديدة ثم تشكيل لجنة مشتركة

الأمم المتحدة تقترح انسحاب المتمردين الحوثيين من الحديدة ثم تشكيل لجنة مشتركة

أبرز المواد
صحة عسير تستضيف دورة علمية عن أمراض الكلى المزمنة وسبل الوقاية منها

صحة عسير تستضيف دورة علمية عن أمراض الكلى المزمنة وسبل الوقاية منها

منطقة عسير
8 مدارس في زيارة تبادلية للشراكة بتعليم خميس مشيط

8 مدارس في زيارة تبادلية للشراكة بتعليم خميس مشيط

منطقة عسير

وزير الحرس الوطني يقلد ذوي شهداء الواجب وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة

وزير الحرس الوطني يقلد ذوي شهداء الواجب وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة
http://almnatiq.net/?p=666799
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني في مكتب سموه بالوزارة اليوم، أسر شهداء الواجب من قوات الحرس الوطني وهم الرقيب أول موسى بن مقيبل العتيبي، والرقيب أول فهد بن عوده العنزي، والرقيب وليد بن محمد الدخيل، والرقيب عبدالله بن عواد العنزي، والرقيب فيصل بن عقيل المطيري، والوكيل رقيب حمود بن دوخي المطيري، والعريف محمد بن عيد القرني، الذين استشهدوا في ميدان الشرف والعز والبطولة بالحد الجنوبي بمنطقة نجران.
وقلد سمو وزير الحرس الوطني وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة لذوي شهداء الواجب، وذلك إثر صدور الأمر السامي الكريم بذلك.
وأشاد سمو وزير الحرس الوطني خلال اللقاء بالتضحيات الكبيرة التي قدمها الشهداء، مؤكداً أن الوطن يبني آماله على حماة حدوده ومصدر قوته ـ بعد الله عز وجل ـ وأن جميع منسوبي القطاعات العسكرية يتشرفون بحمل هذه الرسالة ويبذلون الغالي والنفيس دفاعاً عن الوطن ومقدساته ومكتسباته، مضيفاً أن الأبطال قد سجلوا الكثير من ملاحم التضحية والفداء في ميادين العـزّ والشرف للدفاع عن هذا الوطن الغالي، منوهاً بالروح المعنوية العالية التي يتمتع بها ذوو الشهداء واعتزازهم بما قدمه أبناؤهم ذوداً عن الدين والوطن، مشيراً إلى أنه بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لجميع القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، فقد حرصت وزارة الحرس الوطني على رعاية أسر الشهداء وتلمس احتياجاتهم وتأمين سبل الحياة الكريمة لهم، تنفيذاً لهذا التوجيه الكريم، واستشعاراً منها لهذا الدور تجاههم.
من جانبهم عبر ذوو الشهداء عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو وزير الحرس الوطني على استقباله لهم وتقليدهم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة تقديراً لما قدمه أبناؤهم من تضحيات دفاعاً عن ثرى هذا الوطن الغالي ومقدساته ومقدراته، مؤكدين اعتزازهم بهذا التكريم غير المستغرب منه، وافتخارهم باستشهاد أبنائهم في ساحات العز والكرامة ذوداً عن بلادنا الغالية حماها الله وأدام عزها.
حضر التقليد معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، ومعالي رئيس الجهاز العسكري الفريق محمد بن خالد الناهض، ورئيس هيئة شؤون الأفراد اللواء عبدالرحمن بن حمد الدبيان، ومدير الإدارة العامة لشؤون المتقاعدين اللواء سعود بن عبدالله آل ذواد، ومدير إدارة الشهداء العميد محمد بن مسفر المالكي.

 

روابط ذات صلة

الأمم المتحدة تقترح انسحاب المتمردين الحوثيين من الحديدة ثم تشكيل لجنة مشتركة

الأمم المتحدة تقترح انسحاب المتمردين الحوثيين من الحديدة ثم تشكيل لجنة مشتركة
جامعة الملك خالد توقع مذكرة تفاهم مع هيئة تقويم التعليم والتدريب

جامعة الملك خالد توقع مذكرة تفاهم مع هيئة تقويم التعليم والتدريب
أمير عسير  يستقبل أسرة الشيخ آل فردان    

أمير عسير  يستقبل أسرة الشيخ آل فردان    

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*