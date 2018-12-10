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“هدف” يستعرض برامج دعم التدريب والتأهيل والتوظيف الموجهة لأصحاب العمل والباحثين عن عمل في منتدى قمة تقنية الموارد البشرية

“هدف” يستعرض برامج دعم التدريب والتأهيل والتوظيف الموجهة لأصحاب العمل والباحثين عن عمل في منتدى قمة تقنية الموارد البشرية
http://almnatiq.net/?p=666807
المناطق - الرياض

شارك صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) اليوم الاثنين، في منتدى قمة تقنية الموارد البشرية(HR Tech Summit) ، في نسخته الثانية بمدينة الرياض تحت عنوان “مستقبل العمل: تحفيز آفاق التحول الرقمي في الموارد البشرية”، بحضور عدد من ممثلي وأخصائي الموارد البشرية في القطاعين الخاص والعام.
وقدم مدير عام قنوات التوظيف بـ “هدف” أحمد المجيش في جلسة ” تمكين قوى عاملة منتجة ومستديمة”، عرضًا عن برامج الدعم للتدريب و التأهيل والتوظيف والمبادرات الموجهة لعملاء الصندوق من أصحاب العمل والباحثين والباحثات عن عمل، إلى جانب استعراض مزايا البوابة الوطنية للعمل (طاقات) والبوابة الوطنية للموارد البشرية، لافتا إلى أن برامج ومبادرات الصندوق تأتي استجابة لمستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
وأثناء مشاركته في الجلسة، أبان المجيش بأن الصندوق يعمل على دعم برامج توظيف المواطنين والمواطنات، ودعم مكاتب توظيف خريجي الجامعات وخريجي المهن التخصصية، وتحويل فروع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) إلى مراكز تأهيل وتوظيف، والتوسع في برامج نقل المرأة العاملة (وصول)، ودعم حضانة أطفال المرأة العاملة (قرة)، ورفع أعداد المستهدفين في برامج التدريب على رأس العمل (تمهير) والعمل الحر، والعمل عن بعد، وأكاديمية قيادة المنشآت الرائدة.
كما أشار مدير عام قنوات التوظيف إلى أن الصندوق يخدم منشآت القطاع الخاص النشطة في نظام التأمينات الاجتماعية من خلال برنامج دعم نمو توطين المنشآت، حيث يساهم الصندوق بدفع نسبة 15 % و 20% من إجمالي الأجر الشهري للموظف والموظفة على التوالي، وذلك ضمن حصص الاشتراكات التأمينية نيابة عن المنشآت التي تحقق نموًا في أعداد الموظفين السعوديين.
يذكر أن المنتدى يناقش في نسخته الثانية على مدار يومين عدة موضوعات، منها: دور التقنية في تحقيق رفاهية الموظف، مستقبل العمل في ضوء التحول الرقمي، التحول الرقمي للمنشآت الوطنية من خلال تبني أساليب القيادة الواعية، غرس ثقافة التحول في المنشأة للإعداد قوى عاملة منتجة ومستديمة وغيرها من الموضوعات ذات علاقة بأهمية الذكاء الاصطناعي في تمكين بيئة العمل.
كما يتخلله ورش عمل بعنوان “تبادل المعارف والابتكارات في الموارد البشرية”، و”بناء منشأة المستقبل”، و ” التحول الرقمي: دمج العنصر البشري وتقنية الموارد البشرية، بالإضافة إلى مشاركة المشاركين بأبرز نتائج الاستبيان الرامي إلى تقييم دور التقنية في تطوير أداء الموظفين في منشآت القطاع الخاص باستخدام طريقة 360 درجة، والذي أعدته الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني

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