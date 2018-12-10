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أمير تبوك يسلم ذوي شهداء محمية الخنفة وسام الملك عبد العزيز وينقل لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد

أمير تبوك يسلم ذوي شهداء محمية الخنفة وسام الملك عبد العزيز وينقل لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد
http://almnatiq.net/?p=666824
المناطق - تبوك

نقل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك , تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – لذوي شهداء محمية الخنفة بمناسبة صدور الأمر الكريم بمنح وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى لكلاً من الشهداء : –
مجزع مليح الشمري , وسعود بن رجا الشمري , وجديع بن حسين الشملاني , ومحمد مفلح القثامي , الذين إستشهدوا في حادثة الطائرة التي تحطمت أثناء آداء مهامهم بمحمية الخنفة .
وسلم سمو أمير منطقة تبوك أوسمة الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى لذوي الشهداء خلال إستقبال سموه لهم اليوم بمكتبه بالإمارة .
وقال سموه : إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد – حفظهم الله – يبلغونكم تحياتهم وتعازيهم وأهتمامهم بكم , وأن خادم الحرمين الشريفين قد أمر بمنح وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى للشهداء , وندعوا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته.
وعبر ذوي الشهداء عن بالغ شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله – على ماحظي به أبنائهم الشهداء من تكريم من القيادة الحكيمة , وأهتمام بالغ بأسر وذوي الشهداء , كما عبروا عن شكرهم لسمو أمير منطقة تبوك على حسن الإستقبال وتسليمهم وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى .

 

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