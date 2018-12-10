أمير تبوك يسلم ذوي شهداء محمية الخنفة وسام الملك عبد العزيز وينقل لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد

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نقل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك , تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – لذوي شهداء محمية الخنفة بمناسبة صدور الأمر الكريم بمنح وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى لكلاً من الشهداء : –

مجزع مليح الشمري , وسعود بن رجا الشمري , وجديع بن حسين الشملاني , ومحمد مفلح القثامي , الذين إستشهدوا في حادثة الطائرة التي تحطمت أثناء آداء مهامهم بمحمية الخنفة .

وسلم سمو أمير منطقة تبوك أوسمة الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى لذوي الشهداء خلال إستقبال سموه لهم اليوم بمكتبه بالإمارة .

وقال سموه : إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد – حفظهم الله – يبلغونكم تحياتهم وتعازيهم وأهتمامهم بكم , وأن خادم الحرمين الشريفين قد أمر بمنح وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى للشهداء , وندعوا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته.

وعبر ذوي الشهداء عن بالغ شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله – على ماحظي به أبنائهم الشهداء من تكريم من القيادة الحكيمة , وأهتمام بالغ بأسر وذوي الشهداء , كما عبروا عن شكرهم لسمو أمير منطقة تبوك على حسن الإستقبال وتسليمهم وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى .