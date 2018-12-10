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خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالة من رئيس الجمهورية التونسية

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خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالة من رئيس الجمهورية التونسية

خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالة من رئيس الجمهورية التونسية
http://almnatiq.net/?p=666837
المناطق - واس

تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- ، رسالة من فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية.
وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله – معالي وزير الشؤون الخارجية مبعوث فخامة رئيس الجمهورية التونسية خميس الجهيناوي، خلال استقبال الملك المفدى له في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم.
ونقل دولته لخادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – تحيات وتقدير فخامة رئيس الجمهورية التونسية، فيما أبدى الملك المفدى تحياته وتقديره لفخامته.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الافريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير تونس لدى المملكة لطفي بن قايد.

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