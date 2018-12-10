خادم الحرمين الشريفين يستقبل مديري الجامعات ووكلاء وزارة التعليم

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر اليمامة بالرياض اليوم، أصحاب المعالي مديري الجامعات ووكلاء وزارة التعليم ومديري إدارات التعليم وكبار المختصين والمختصات في المجال التعليمي بالمملكة الذين قدموا للسلام عليه – رعاه الله -.

وقد أشار خادم الحرمين الشريفين – أيده الله -خلال الاستقبال إلى ماتوليه الدولة من اهتمام كبير بالتعليم، ودور العلم في نهضة الأمم وتقدمها، متمنياً – حفظه الله – لهم جميعاً التوفيق والسداد.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، ومعالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، ومعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد.