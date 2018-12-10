غرفة الأحساء تُطلق البرنامج التدريبي “أمين مستودع” للجنسين

المناطق - الأحساء

أطلقت غرفة الأحساء ممثلة في إدارة التدريب وتوطين الوظائف مؤخرًا البرنامج التدريبي “أمين مستودع” للجنسين، لمدة خمسة أيام، بمعدل 25 ساعة تدريبية، وذلك ضمن باقة من البرامج التدريبية المتخصصة التي تؤهل الشباب السعودي للعمل في عدد من المهن والوظائف المُزمع توطينها خلال الفترة المقبلة، وذلك بمقر الغرفة الرئيسي.

ويأتي إطلاق البرنامج لإعداد وتأهيل المشاركين للإلمام بقواعد وإجراءات عمل المستودعات والمخازن ومعرفة القواعد والإجراءات اللوائح والتعليمات المتبعة وأنواعها ضمن مسؤوليات ومهام تلك الوظيفة وكذلك تمكين المتدربين من معرفة أهمية تصنيف وترميز المواد حسب حجمها ونوعها ومواصفاتها والطرق المختلفة للتصنيف والترميز للمواد التي تتعامل بها المنشأة بالإضافة إلى الإشراف والمتابعة والرقابة على عمليات تنزيل وتحميل (مناولة) المواد الواردة والمنصرفة إلى ومن المخزن ومنع تعرض المواد للتلف والحوا دث وحفاظًا علي سلامة المواد والعاملين.

ويتضمن البرنامج التدريبي كذلك تمكيّن المتدربين من معرفة قواد وطرق فحص واستلام المواد، تخزين المواد ووضعها في أماكنها المناسبة، صرف المواد بالكميات والأنواع المبينة في مستندات الصرف، استرجاع المواد المعادة للمستودع، اتباع قواعد وإجراءات الآمن والسلامة، التجهيزات المخزنية بالإضافة إلى الرقابة والتقارير للمخازن وتشمل العُهد، والمخزون التالف والفاقد، والمخزون الراكد والمكدس والجرد والتقارير الدورية للمخازن.

ويُعد هذا البرنامج ضمن مجموعة البرامج المدعومة بشكل كامل من الغرفة ضمن ممكنات الدعم التأهيلية والتدريبية والتوظيفية للسعوديين والسعوديات، وفي إطار سلسلة البرامج والدورات التدريبية المستمرة التي تنفذها الغرفة بهدف تمكين الشباب والشابات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في قطاع الأعمال من خلال المساهمة في توليد فرص عمل مستدامة وتطوير قدرات ومهارات القوى العاملة الوطنية.

ويُقدّم تلك البرامج التي صُممت لتهيئة الشباب والشابات ورفع مستوى قدراتهم ومهاراتهم المهنية للانخراط فورًا في سوق العمل، خبراء ومختصون من ذوي التأهيل والخبرة، حيث تؤهلهم بما يتناسب مع حاجة ومتطلبات سوق العمل.

يُشار إلى أن هذه البرامج التدريبية تأتي ضمن سلسلة البرامج التأهيلية واللقاءات التوظيفية والدورات التدريبية التي تنفذها غرفة الأحساء بهدف تنمية وتطوير قدرات الشباب والشابات السعوديات ورفع تنافسية العمالة الوطنية ودفعاً لسياسات وخطط توظيف أبناء المنطقة وتطبيقًا لبرامج الإحلال والتوطين والسعودة بمنشآت القطاعين العام والخاص.