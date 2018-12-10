منسوبو “تعليم الجوف” يجددون البيعة والوفاء لخادم الحرمين الشريفين

الجوف - محمد الحسن

نفذت مدارس منطقة الجوف للبنين والبنات عدد من البرامج والفعاليات الثقافية والعلمية والرياضية والفنية بمناسبة الذكرى الرابعة لبيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أن الولاء والمحبة يتجدد لملك الحزم والعزم في الثالث من شهر ربيع الثاني لهذا العام، “حيث نحتفي بذكرى البيعة المباركة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله، وهي مناسبة غالية تجسد أصدق معاني الوفاء من شعب المملكة لقائد هذا البلد المعطاء، وهي ذكرى خالدة في تاريخ وطننا الغالي ونموذجٌ رائعٌ ودليلٌ راسخٌ على متانة العلاقة وقوة الروابط بين الراعي

والرعية”.

ودشن المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ عبدالله بن أحمد الزيدان

الحفل الذي أقيم بمدرسة الأمير فهد بن بدر الثانوية بسكاكا بهذه المناسبة والذي نظمته إدارة النشاط الطلابي “بنين”.

وقال الزيدان في كلمته إن البيعة المباركة لخادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله، “ليست شعاراً براق ولا كلمات في الأوراق، بل هي ديناً ووثاق، بعيداً عن التزييف والنفاق، ولنا عبرة في الأفاق”.

من جانبه، قال مدير إدارة النشاط الطلابي “بنين” الأستاذ خالد بن عبيدالله القنفيد “اليوم يحق لنا كمواطنين أن نفتخر ونحتفي بهذه

المناسبة الغالية وأن نعتز بملك الحزم والعزم، صاحب الوقفات العظيمة والحنكة السياسية الفريدة”.

وأشتمل الحفل على عدد من الفقرات، مثل: أوبريت سلمت يا موطني، قصيدة نبطية، وعرض مرئي لسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله .