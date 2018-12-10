وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية : ذكرى بيعة خادم الحرمين تعانق وجدان الموطن والمقيم

جازان - فضة آل عطيف

تطل علينا في هذه الأيام ذكرى بيعة مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- ، تلك الذكرى التي ما فتئ عبيرها يعانق قلب ووجدان كل مواطن سعودي منذ أن تولى – أيده الله – مقاليد الحكم ودفة القيادة .

إن الحديث عن هذه الذكرى هو بحق استحضار لهمة ملك وقائد عظيم ، رسم – بتوفيق من الله – لبلاده طريقآ زاد من رفعتها وكرس مكانتها بين الأمم في ظروف دقيقة اتسمت بكثرة المتغيرات الإقليمية والدولية ، في رؤية تجلت ملامحها وتفاصيلها ، في همةٍ وحكمةٍ وعزمٍ وحزمٍ أبهر القاصي قبل الداني وبات مضرب الأمثال في الحكمة والحنكة ، يسانده في ذلك ويعضده سمو ولي عهده الأمين سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه- ، ولعل ما تحظى به بلادنا من حضور دولي مؤثر ، وكذلك ما ينعم به شعبها ولله الحمد من أمن وأمان ورخاء ورغد من العيش ، لخير شاهد بفضل الله على الرؤى السديدة لقيادتنا الرشيدة وأيضآ على ما توليه من اهتمام بالغ بالمواطن لتحقيق تطلعاته وآماله . نسأل الله أن يحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأن يكون لهما معينآ ونصيرآ في كل ما من شأنه رفعة الإسلام والمسلين ورفعة وتقدم بلادنا وأن يرد كيد الكائدين وحقد الحاقدين وأن ينصر جنودنا المرابطين على حدود بلادنا إنه جواد كريم .

وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية

أ. رياض بن محمد الشيخ