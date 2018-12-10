معالي أمين منطقة الرياض يهنئ خادم الحرمين الشريفين في ذكرى البيعة الرابعة

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رفع معالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم، مؤكدًّا بأنها مناسبة غالية على كل مواطن، في ظل ما تنعم به بلادنا من تقدم وازدهار في شتى المجالات.

وقال المهندس الفارس: “إن المملكة تسير بخطوات واثقة في مسيرة التنمية والتطوير في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله-، وتعد رؤية المملكة 2030 دليلًا على حكمة القيادة لما تضمنته من أهداف استراتيجية وبرامج طموحة تحظى بمتابعة من ولّي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله-“.

وأضاف معالي أمين منطقة الرياض: “القطاع البلدي حظي باهتمام بالغ من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –حفظهما الله- لما يمثله من أهميّة في الارتقاء بجودة الحياة وتوفير السلامة والراحة والرفاه للسكّان والزوّار، وبهذه المناسبة تجدد أمانة الرياض التزامها بالعمل بكامل إمكاناتها وطاقاتها تحقيقًا لتطلعات القيادة أيدها الله، وتكثيف الجهود وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامجها الوطنيّة”.

وفي ختام تصريح معاليه، دعا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يمدهما بعونه وتوفيقه لتواصل بلادنا مسيرة الخير والنماء، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار.