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شرطة منطقة الجوف تكرم عدداً من افراد الشرطة نظير تميزهم بعملهم

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شرطة منطقة الجوف تكرم عدداً من افراد الشرطة نظير تميزهم بعملهم

شرطة منطقة الجوف تكرم عدداً من افراد الشرطة نظير تميزهم بعملهم
http://almnatiq.net/?p=666903
الجوف - محمد الحسن

كرم سعادة مدير شرطة منطقة الجوف اللواء قحاط بن محمد قحاط بمكتبه صباح يوم الاثنين الموافق ٣-ربيع الآخر -١٤٤٠ هـ  عددا من صف الضباط من منسوبي الشرطة  كلا من:
رئيس رقباء / خالد بن مونس الشمري
الرقيب أول/ عبدالرحمن بن مجزع الرويلي
الرقيب/ محمد بن مشيول الرويلي
وكيل الرقيب/ عبدالله بن بادي الشمدين
وكيل الرقيب/ خيرالله بن عيد الشراري
وكيل الرقيب / منيف بن محمد الرشيدي
وجاء هذا التكريم نظير تميزهم بمجال عملهم وقد شكرهم اللواء قحاط وقدم لهم شهادات شكر وتقدير. وعبر المكرمون عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسعادته لاستقباله لهم وتكريمهم، واعتبروا ذلك حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين والوطن.
صرح بذلك المتحدث الاعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس .

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