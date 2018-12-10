“بحضور منسوبي تعليم حائل” مجموعة سهما للتعليم والتدريب تحتفل بذكرى البيعة

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احتفلت مجموعة سهما للتعليم وللتدريب في ذكرى البيعة الرابعة بحضور مدير مكتب التعليم الأهلي والأجنبي الدكتور محمد البليهي ومدير إدارة النشاط الطلابي الأستاذ يوسف الصلحاني ومدير مكتب تعليم جنوب حائل الأستاذ إبراهيم الرديعان ، ومدير عام مجموعة سهما للتعليم والتدريب الأستاذ سبهان بن علي السبهان وعدداً من المشرفين التربويين ، وقدم قائد متوسط سهما الأستاذ خلف بن فهيد العميم كلمة ترحيبية نيابة عن مدير عام مدارس سهما وقادة المدارس ، رحب فيها بالحضور وجدد العميم البيعة والولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بمناسبة الذكرى الرابعة للبيعة .

وألقى الطالب ماجد السبهان قصيده بالملك سلمان وولي عهده ، وشاهد الحضور فلماً وثائقياً عن حياة الملك سلمان ، وقدم الطلاب أنشودتين في حب النبي صلى الله عليه وسلم وأنشودة جماعية في حب الوطن.

ألقى مدير إدارة النشاط الطلابي الأستاذ يوسف الصلحاني كلمة اشاد فيها بالجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة مجموعة سهما في إقامة مثل هذه الاحتفالات وقال نستغل هذا المناسبة في تجدد البيعة والولاء لخادم الحرمين الشريفين للملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين ونشكر المدارس وقادتها على ما يقدمونه من جهود وأنشطة في سبيل الرقي بالتعليم في المدارس .

وكرم مدير مكتب جنوب حائل الاستاذ إبراهيم الرديعان الفائز بالمركز الثاني “المستوى الفضي” في منافسات اللغة العربية على مستوى وزارة التعليم للعام الحالي 1439 – 1440هـ ، الطالب في ⁧‫ثانوية سهما‬⁩ نواف بن إبراهيم الفقيه ، كما كرم قائد ⁧‫ثانوية سهما‬⁩ الاستاذ سعود الفريح .

وأكد مدير مجموعة سهما للتعليم والتدريب أ. سبهان بن علي السبهان أن ذكرى البيعة الرابعة تدعونا للفخر بقيادتنا الرشيدة والاعتزاز بوطننا الغالي، وتمثل تجسيداً لمشاعر الوفاء، وصدق الانتماء لوطننا ، وإخلاص العمل من أجل تقدمه ورفعته ، سائلا المولى القدير أن يديم الأمن والأمان على وطننا الغالي وأن يحفظ ولاة أمرنا ذخرا له .

وقدم السبهان شكره وتقديره للمسؤولين في تعليم حائل على مشاركهم مجموعة سهما حفل ذكرى البيعة .