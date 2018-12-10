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نائب أمير الجوف يستقبل رئيس نادي الجندل الرياضي

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نائب أمير الجوف يستقبل رئيس نادي الجندل الرياضي

نائب أمير الجوف يستقبل رئيس نادي الجندل الرياضي
http://almnatiq.net/?p=666912
الجوف - محمد الحسن

ستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف بمكتبه بديوان الإمارة اليوم رئيس
نادي الجندل الرياضي الأستاذ عبدالرحمن بن صالح الحجاج ، وعدد من إدارة النادي والجهاز الفني ، الذين قدموا شكرهم لسموه على دعمه ومؤازرته للنادي.
كما استمع سموه من رئيس النادي لشرح عن الأنشطة التي نفذها النادي والمستوى القائم للفريق، معرباً سموه عن شكره لهم على ما يقدمونه من مستويات جيدة في الرياضة، متمنياً لهم التوفيق.
وفي نهاية اللقاء قدموا لسموه هدية تذكارية بمناسبة الزيارة .

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