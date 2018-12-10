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لجنة التنمية الاجتماعية بالخالدية تنظم فعاليات اليوم العالمي للتطوع

لجنة التنمية الاجتماعية بالخالدية تنظم فعاليات اليوم العالمي للتطوع

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لجنة التنمية الاجتماعية بالخالدية تنظم فعاليات اليوم العالمي للتطوع

لجنة التنمية الاجتماعية بالخالدية تنظم فعاليات اليوم العالمي للتطوع
http://almnatiq.net/?p=666959
المناطق - الرياض

نظم القسم النسائي في لجنة التنمية الاجتماعية بالخالدية فعاليات اليوم العالمي للتطوع بحضور “٦٠” ييدة وفتاة ومشرفات مركز التنمية الاجتماعيه بالافلاج ا سارة الدريهم و ا ساميه الصقر ومشرفة وحدة التطوع والتمكين ا نورة الكبرى وقد انطلقت الفعاليات بإلقاء كلمة فريق روائع التطوعي ثم بعدها تم عرض فيديو تعريفي للفريق يوضح فيه رسالة الفريق وأهدافة وبعدها قدمت الاستاذة نوره الشبر من فريق بشرى التطوعي ورشة تدريبيه بعنوان كيف أكون فعال وضحت فيها كيف يكون الشخص فعال وماهي اهم مميزات الشخص الفعال و المؤثر في المجتمع وبعدها القت ا. ريم الزعير كلمة عن التطوع و ابعادة الإنسانية والاجتماعية وتلاه عرض فيديو شاركت به مدرسة ابتدائية الخالديه يعرض فيه عدة مبادرات لمدرستهم كما تنوعت الأركان و التي كان من ابرزها ركن بصمة عطاء لخدمة وطني وركن فريق روائع التطوعي وأركان المبيعات للأسر المنتجة و في نهاية الفعاليات قدمت رئيسة القسم النسائي أ/ رفعه الكبرى شكر لجنة التنمية الاجتماعية الأهليه بالخالديه لجميع الحضور ودروع الشكر لشركاء الفعاليه جمعية بشرى الخيريه ومدرسة ابتدائية الخالديه

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