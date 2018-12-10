آل صقر: ذكرى البيعة مناسبة نستذكر فيها حكمة وحنكة الملك سلمان

وادي الدواسر - مبارك الدوسري

رفع وكيل جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للفروع بمحافظتي وادي الدواسر والسليل الدكتور عبدالله بن محمد آل صقر باسمه ونيابة عن أعضاء ومنسوبي الوكالة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة حلول ذكرى البيعة الرابعة لتوليه – يحفظه الله – مقاليد الحكم.

وهنأ آل صقر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والشعب السعودي بهذه الذكرى العزيزة ، مؤكداً أن اليوم الثالث من ربيع الآخر، يوم من الأيام الوطنية الغالية ، نحتفي فيه بذكرى جميلة ، نجدد فيها الحب والولاء والعهد والولاء والوفاء لقائدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بمناسبة مرور 4 أعوام على توليه مقاليد الحكم ، اتخذ فيها قرارات صائبة ، وأوجد مشروعات ستعجل بالتنمية المستدامة ، ووضع بصمة واضحة على الخارطة أثبت فيها للعالم أجمع بأن بلادنا خير من يحمل رسالة الإسلام والسلام بين الأمم والشعوب ، بحكمة وحنكة وبعد نظر عززت من دور المملكة في المحافل الدولية وفي مؤسسات وهيئات صنع القرار .

وقال آل صقر ” أن الأعوام الماضية من تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم مضيئة ومشرقة في كافة المجالات واصل فيها مسيرة التنمية والتخطيط ، بجهد كبير ليوفر مزيد من الخير والازدهار لبلاده وشعبه ” .

واشار آل صقر الى ما حظيت به الوكالة من دعم وعطاء مستمرين في عهد خادم الحرمين الشريفين والتي توجت مؤخراً بافتتاح كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالسليل “طالبات” والذي بغت تكلفته أكثر من 79 مليون ريال ، ومبنى كلية العلوم والآداب “بنين” بمحافظة وادي الدواسر والذي بغت تكلفته أكثر من 156 مليون ريال.

ودعا آل صقر ان يحفظ الله لنا قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين ، وسمو ولي عهده ، والأسرة المالكة ، وأن يمدهم بمزيد من الصحة والعافية والتسديد والتأييد .