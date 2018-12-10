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محافظ ينبع التقى المشرف على فرع جامعة طيبة بينبع الجديد

محافظ ينبع التقى المشرف على فرع جامعة طيبة بينبع الجديد

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آل صقر: ذكرى البيعة مناسبة نستذكر فيها حكمة وحنكة الملك سلمان

آل صقر: ذكرى البيعة مناسبة نستذكر فيها حكمة وحنكة الملك سلمان

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لجنة التنمية الاجتماعية بالخالدية تنظم فعاليات اليوم العالمي للتطوع

لجنة التنمية الاجتماعية بالخالدية تنظم فعاليات اليوم العالمي للتطوع

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وزارة الإسكان تطلق مشروعين جديدين للفلل الجاهزة في سكاكا والمجمعة

وزارة الإسكان تطلق مشروعين جديدين للفلل الجاهزة في سكاكا والمجمعة

أبرز المواد

محافظ ينبع التقى المشرف على فرع جامعة طيبة بينبع الجديد

محافظ ينبع التقى المشرف على فرع جامعة طيبة بينبع الجديد
http://almnatiq.net/?p=666965
المناطق - ينبع

التقى اليوم محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي بمكتبه بالمحافظة الدكتور زهير بن سليمان مالكي المشرف على فرع جامعة طيبة بمحافظة ينبع الجديد حيث في بداية اللقاء رحب به المحافظ وهنأه بالثقه بتعيينه مشرفا على فرع الجامعة بينبع متمنيا له التوفيق في عمله لمافيه خدمة الصالح العام وأعرب الدكتور زهير عن شكره وتقديره لمحافظ ينبع مؤكد العمل انا وزملائي بفرع الجامعة على مواصلة العمل من أجل خدمة هذا المرفق التعليمي ومنسوبيه يذكر أنه صدر قرار معالي مدير جامعة طيبة بتكليف الدكتور زهير بن سليمان مالكي مشرفا على فرع الجامعة بينبع

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الدكتور زهير مالكي مشرفا على فرع الجامعة بينبع

الدكتور زهير مالكي مشرفا على فرع الجامعة بينبع

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