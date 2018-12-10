محافظ ينبع التقى المشرف على فرع جامعة طيبة بينبع الجديد

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التقى اليوم محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي بمكتبه بالمحافظة الدكتور زهير بن سليمان مالكي المشرف على فرع جامعة طيبة بمحافظة ينبع الجديد حيث في بداية اللقاء رحب به المحافظ وهنأه بالثقه بتعيينه مشرفا على فرع الجامعة بينبع متمنيا له التوفيق في عمله لمافيه خدمة الصالح العام وأعرب الدكتور زهير عن شكره وتقديره لمحافظ ينبع مؤكد العمل انا وزملائي بفرع الجامعة على مواصلة العمل من أجل خدمة هذا المرفق التعليمي ومنسوبيه يذكر أنه صدر قرار معالي مدير جامعة طيبة بتكليف الدكتور زهير بن سليمان مالكي مشرفا على فرع الجامعة بينبع