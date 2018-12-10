أمير الجوف يتفقد المشروعات التنموية والرياضية خلال جولته للقريات

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استهل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف زيارته التفقدية لمحافظات المنطقة, بتفقد مشروع نادي القريات الرياضي، وكان في استقباله لدى وصوله مقر النادي محافظ القريات صالح بن عبدالله الجاسر ومدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة مريح بن مصلح المريح, ورئيس النادي مرزوق بن ملفي الخنجر.

واستمع سموه في البداية, لشرح من المهندس الاستشاري المشرف على المشروع ونسب إنجاز كل عنصر والنسبة العامة للمشروع البالغة 82%, ثم تحدث المريح عن أسباب تعثر المشروع وتوقف المقاول وتأخره في التسليم، وأبرز الحلول الممكنة لإنهاء المشروع.

ووجه سموه بضرورة حل كل المعوقات وسرعة إتمام المقر والاستفادة منه، منوهاً في الوقت ذاته بالدعم الذي تحظي به الرياضة والشباب من قِبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-, متمنياً للجميع التوفيق.

بعد ذلك توجه سمو أمير منطقة الجوف لمنفذ جمرك الحديثة متفقداً المشاريع الجاري تنفيذها، واستمع من مدير عام جمرك الحديثة عبدالرزاق بن محمد الزهراني لشرح عن تلك المشروعات التي تشمل إنشاء منفذ جديد للركاب ومبنى لحرس الحدود بقيمة إجماليه بلغت 571 مليون تقريباً.

كما اطلع على مشروع إنشاء 400 وحده سكنيه بقيمه إجماليه بلغت 325 مليون وإنشاء مبنى متكامل لإدارة الجمرك ومستوصف وجامع بقيمه إجماليه بلغت 35 مليون تقريباً، ومشروع تجديد وتوسعة محطة التوليد الاحتياطية بالمنفذ بقيمة اجمالية بلغت 70 مليون, بالإضافة إلى مشروع إنشاء محطة وقود واستراحة متكاملة فئة “أ” بقيمه إجمالية بلغت 28 مليون ريال، منوهاً بدعم القيادة الرشيدة للجمارك وحرس الحدود، لما لهما من دور كبير في حماية حدود الوطن.

بعد ذلك تفقد سمو أمير منطقة الجوف مخطط نايف السدير حيث استمع من أمين المنطقة المهندس درويش بن علي الغامدي عن بعض الملاحظات في الخدمات وعدم إيصال التيار الكهربائي لباقي المنازل، موجهاً بإيجاد الحلول المناسبة واستكمال إيصال الخدمات.

كما وقف سموه على جسور الأودية التي تنفذها وزارة النقل على الطريق الدولي في محافظة القريات بتكلفة تجاوزت 14 مليون ريال، واستمع من مدير عام النقل بالمنطقة المهندس عتيق بن محمد الشمري عن أعمال الصيانة الوقائية على الطريق وإعادة تنفيذ طبقة السطح الإسفلتية على نفس الطريق بتكلفة تجاوزت 22 مليون ريال.

وشملت جولة الأمير بدر بن سلطان أيضاً تفقد طريق الملك عبدالعزيز والملك فيصل وأحياء الحميدية وسوق النساء وحي الخالدية وطريق الوادي، مستمعاً من رئيس بلدية القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري عن وضع تلك الطرق والأحياء التي اطلع عليها سموه، موجهاً سموه بضرورة العمل لكل ما من شأنه خدمة القريات وأهلها ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.