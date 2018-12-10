احدث الأخبار

نتنياهو: سلطان عمان وافق على مرور طائرات إسرائيلية في أجواء بلاده
أبرز المواد
 ولي العهد يضع حجر الأساس لمدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)
أبرز المواد
 أمير الجوف يتفقد المشروعات التنموية والرياضية خلال جولته للقريات
منطقة الجوف
 ولي العهد يصل المنطقة الشرقية
أبرز المواد
 المبعوث الأممي يعرض خطة شاملة للتسوية في اليمن
أبرز المواد
 وكيل امارة جازان للتنمية “بيعة خادم الحرمين الشريفين .. ذكرى مجيده عززت تقدم الوطن”
منطقة جازان
 محافظ ينبع التقى المشرف على فرع جامعة طيبة بينبع الجديد
منطقة المدينة المنورة
 آل صقر: ذكرى البيعة مناسبة نستذكر فيها حكمة وحنكة الملك سلمان
منطقة الرياض
 لجنة التنمية الاجتماعية بالخالدية تنظم فعاليات اليوم العالمي للتطوع
منطقة الرياض
 وزارة الإسكان تطلق مشروعين جديدين للفلل الجاهزة في سكاكا والمجمعة
أبرز المواد
 حساب المواطن يُودع 2.4 مليار ريال لـ 12.3مليون مستفيد دفعةً لشهر ديسمبر
أبرز المواد
 ولي العهد يضع حجر الأساس لمدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)
أبرز المواد
نتنياهو: سلطان عمان وافق على مرور طائرات إسرائيلية في أجواء بلاده

نتنياهو: سلطان عمان وافق على مرور طائرات إسرائيلية في أجواء بلاده

أبرز المواد
ولي العهد يضع حجر الأساس لمدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)

ولي العهد يضع حجر الأساس لمدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)

أبرز المواد
أمير الجوف يتفقد المشروعات التنموية والرياضية خلال جولته للقريات

أمير الجوف يتفقد المشروعات التنموية والرياضية خلال جولته للقريات

منطقة الجوف
ولي العهد يصل المنطقة الشرقية

ولي العهد يصل المنطقة الشرقية

أبرز المواد

لكن القرار غير مجد في ظل رفض السعودية السماح للطائرات المرور بأجوائها

نتنياهو: سلطان عمان وافق على مرور طائرات إسرائيلية في أجواء بلاده

نتنياهو: سلطان عمان وافق على مرور طائرات إسرائيلية في أجواء بلاده
http://almnatiq.net/?p=667000
المناطق - وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن سلطان عُمان، قابوس بن سعيد، أبلغه بموافقته على مرور طائرات تجارية إسرائيلية في أجواء بلاده.

ونقلت القناة العاشرة الإسرائيلية عن نتنياهو قوله في لقاء مع سفراء إسرائيل في دول آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الإثنين:” وافق سلطان عُمان على السماح لطائرات شركة (إل عال) التجارية السفر في الأجواء العُمانية”.

ولم يصدر رد فوري من السلطات العُمانية على ما ذكره نتنياهو.

لكن نتنياهو أشار إلى أنه “ما زال يتعين الحصول على موافقة من المملكة العربية السعودية لكي يكون بإمكان شركة إل عال، تقصير رحلاتها إلى الهند وجنوب شرق آسيا”.

وترفض المملكة العربية السعودية السماح للشركة الإسرائيلية بالمرور بأجوائها.

وترفض الدول التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وخاصة العربية منها، السماح للطائرات الإسرائيلية السفر في أجوائها.

وكان نتنياهو قد التقى مع السلطان قابوس، في العاصمة مسقط، في السادس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتضطر شركة “إل عال” الإسرائيلية إلى المرور في مسارات طويلة من أجل الوصول إلى الهند وجنوب شرق آسيا، ما يفقدها إمكانية التنافس مع شركات أخرى.

وفي هذا الصدد، فقد قالت القناة الإسرائيلية العاشرة إن “قرار سلطنة عمان جيد، ولكن حاليا لا معنى له على الإطلاق”.

وأضافت القناة الإسرائيلية:” ذلك لأنه للمرور في أجواء سلطنة عمان فإنه ينبغي المرور أولا في أجواء السعودية وهو الأمر غير الممكن حاليا”.

ولا تُقيم سلطنة عمان ولا المملكة العربية السعودية علاقات رسمية مع إسرائيل.

روابط ذات صلة

ولي العهد يضع حجر الأساس لمدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)

ولي العهد يضع حجر الأساس لمدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)
ولي العهد يصل المنطقة الشرقية

ولي العهد يصل المنطقة الشرقية
المبعوث الأممي يعرض خطة شاملة للتسوية في اليمن

المبعوث الأممي يعرض خطة شاملة للتسوية في اليمن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*