وكيل إمارة نجران: في ذكرى البيعة تسمو منجزات خادم الحرمين الشريفين

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أكد وكيل إمارة منطقة نجران الدكتور حمود بن سماح المجلاد أن ذكرى البيعة الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزبز مقاليد الحكم لهذه البلاد المباركة مناسبة غالية على الجميع نستحضر خلالها الإنجازات التي تحققت من خلال الرؤية الثاقبة للملك المفدى واستراتيجيته بالحزم والعزم في الإصلاح والتطوير والتجديد ومكافحة الفساد، وإعادة بناء الدولة الحديثة على أسس عصرية؛ لرفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وتعزيز الاستدامة التنموية لمواكبة التقلبات الاقتصادية، والتحديات الإقليمية وصولاً إلى المشروع الوطني المتكامل وفق رؤية المملكة 2030، والعبور نحو المستقل المشرق .

ونوه الدكتور المجلاد بالإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها بلادنا في هذا العهد الميمون لتعبر بوضوح هدف خادم الحرمين الشريفين – أيَّده الله – نحو تحقيق تطلعات المواطنين وتوفير الحياة الكريمة والرفاهية لهم، ورسم مستقبل واعد للأجيال القادمة، والاهتمام بالنهضة الشاملة في مختلف القطاعات والخدمات التي تمس مصلحة المواطنين.

وسأل الدكتور المجلاد الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لهذه البلاد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار .