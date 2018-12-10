معالي مدير جامعة نجران يشكر سمو أمير المنطقة لرعايته الملتقى الثاني للمسؤولية المجتمعية

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قدم معالي مدير جامعة نجران الأستاذ الدكتور فلاح بن فرج السبيعي شكره لصاحب السمو الأمير جلوي بن بن عبدالعزيز بن مساعد لرعايته لملتقى المسؤولية المجتمعية الثاني والذي تنظمة الجامعة الثلاثاء المقبل ومتابعته لما تقدمه الجامعة من دور كبير في خدمة المجتمع، مشيراً إلى أن رعاية سموه تؤكد أهمية الملتقى ونجاح ماقدمه في موسمه الأول.

وأوضح الدكتور السبيعي أن الملتقى الثاني للمسؤلية المجتمعية يأتي لتعزيز التعاون بين الجامعة والجهات الحكومية والخاصة لتقديم أفضل الخدمات للمجتمع بمختلف أطيافة، وكذلك لإبراز دور الجامعة في المسؤولية الاجتماعية لخدمة المجتمع أفراداً ومؤسسات من خلال تقديم الخدمات ، وتنفيذ البرامج والدبلومات ،وعرض خطط الجامعة لخدمة المجتمع في المرحلة القادمة.

وبيّن الدكتور السبيعي أن الملتقى الأول أثمر بتوقيع عدد من الشراكات والاتفاقيات بين الجامعة والجهات الحكومية والخاصة لتقديم الدورات التدريبية وتطوير العمل لخدمة المجتمع، منوهاً بأن الجامعة ستستمر في عقد المزيد شراكات استراتيجية تسهم في تطوير العمل الإداري وخدمات المستفيدين بالمنطقة.