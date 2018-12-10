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معرض صنعتي 2018 يستقبل زواره اليوم باركان متنوعة ومنتجات تنافسية

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انطلاق اختبارات الفصل الأول بجامعة نجران

انطلاق اختبارات الفصل الأول بجامعة نجران
http://almnatiq.net/?p=667024
المناطق - نجران

انطلقت مطلع الأسبوع الحالي الاختبارات النهائية لمقررات الإعداد العام ( المواد المشتركة) المتاحة للأربع المستويات الأولى من كل التخصصات للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ١٤٣٩/١٤٤٠ لطلاب وطالبات جامعة نجران في مختلف الكليات والبرامج، بعد أن تم الانتهاء من الاختبارات التطبيقية العملية الخاصة بالأقسام العلمية والأقسام التطبيقية المحوسبة خلال الأسبوع الماضي، على أن تبدأ اختبارات مقررات التخصص الأسبوع المقبل.
هذا وأنهت جميع الكليات خطط سير الاختبارات النهائية والتي تشمل تنظيم القاعات وتجهيز المراقبين وترتيب أعداد الطلاب والطالبات في كل قاعات الاختبار ، وتحديد اللجان الإشرافية .

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