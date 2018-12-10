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تنفيذ 42 جولة رقابية واتلاف 10 كيلوجرام من مشتقات التبغ في نجران

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تنفيذ 42 جولة رقابية واتلاف 10 كيلوجرام من مشتقات التبغ في نجران

تنفيذ 42 جولة رقابية واتلاف 10 كيلوجرام من مشتقات التبغ في نجران
http://almnatiq.net/?p=667027
المناطق - نجران

استمراراً لحملاتها المتواصلة نفذت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمنطقة نجران جولاتها الرقابية للتأكد من تطبيق نظام مكافحة التبغ في المنشآت الصحية والتجارية ومنافذ البيع وذلك خلال الفترة من 25/ ربيع الأول الى03/ ربيع الآخر من العام الجاري.

وأوضحت صحة نجران بأن عدد الجولات المنفذة بلغت 42 جولة شملت زيارة 22 منشأة صحية وعدد 20جولة لمنافذ بيع التبغ والمنشآت التجارية، واسفرت الجولات عن مصادرة وإتلاف 10 كيلوجراماً من مشتقات التبغ المخالفة للنظام (شمة – تمباك – تبغ غير مدخن)، وتحرير60 تعهداً وضبط ومعاقبة منشأتين تجارية تسمح بالتدخين داخل أروقتها، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

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