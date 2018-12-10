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وفاة طالبة بالمرحلة الابتدائية في حادث “دهس” بالقطيف

وفاة طالبة بالمرحلة الابتدائية في حادث “دهس” بالقطيف
http://almnatiq.net/?p=667037
المناطق - فتحية عبدالله

رفع مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان تعازي معالي وزير التعليم في وفاة الطالبة زهراء المرهون التي تدرس بالصف الثاني الابتدائي بالمدرسة السادسة عشر بمحافظة القطيف.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص بأن الطالبة تعرضت لحادث دهس بالسيارة بعد خروجها من المدرسة واتجاهها للشارع الخلفي للمدرسة في طريقها لوسيلة النقل الخاصة بها ، حيث تم نقلها إلى المستشفى لاسعافها ولكن وافتها المنية.

وأعرب مدير عام التعليم في اتصال هاتفي بوالد الطالبة عن خالص التعازي وصادق المواساة في وفاة الطالبة سائلين الله تعالى بأن يلهمهم الصبر والسلوان.

كما وجه إدارة الأمن والسلامة المدرسية باتخاذ ومتابعة كافة الإجراءات التي تكفل السلامة لجميع الطلاب والطالبات .

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