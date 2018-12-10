الجبير ووزير الشؤون الخارجية التونسي يزوران معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية

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زار معالي وزير الخارجية عادل الجبير، ومعالي وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية التونسية خميس الجهيناوي، اليوم معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، حيث كان في استقبالهما مدير عام المعهد الدكتور عبدالله السلامة.

والتقى وزير الخارجية ووزير الشؤون الخارجية التونسي، أعضاء هيئة التدريس واطلعوا على مرافق المعهد وجهوده في خدمة الدبلوماسية السعودية.

رافق وزير الخارجية، وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، والوفد المرافق لمعالي وزير الشؤون الخارجية التونسي.

وفي نفس السياق، قام معالي وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي يرافقه معالي وزير الخارجية عادل الجبير، بزيارة اليوم إلى مقر مركز الاتصال والإعلام الجديد بوزارة الخارجية، حيث كان في استقبالهما مدير عام المركز أحمد بن محمد الطويان ومدراء الإدارات بالمركز.

واستمع الوزير الجهيناوي إلى شرح عن أعمال المركز الاتصالية والإعلامية، واطلع على برامج الدبلوماسية الرقمية السعودية وما حققته المملكة من إنجازات في هذا المجال، وأجزاء من الاستراتيجية الاتصالية التي ينجزها المركز قدمها مكتب إدارة المشاريع بالمركز.

كما زار أقسام الإبداع والإنتاج المرئي والدراسات والأبحاث المتخصصة، واطلع كذلك على نماذج من أعمال المركز، وشاهد فيلماً من إنتاج قسم الابتكار الرقمي في المركز.

رافق معالي وزير الشؤون الخارجية التونسي ومعالي وزير الخارجية في زيارتهما، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، والوفد المرافق لوزير الشؤون الخارجية التونسي.

